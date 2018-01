Hohe Ausfallquote an Förderschulen An zwei Einrichtungen in den Städten Bautzen und Kamenz fiel besonders häufig der Unterricht aus. Mehr als jede fünfte Stunde fand dort nicht statt.

Bautzen. Gleich zwei Förderschulen im Landkreis Bautzen sind offenbar besonders stark von Unterrichtsausfällen betroffen. In einer Anfrage an das Kultusministerium in Dresden hatte die Linksfraktion im Landtag auflisten lassen, in welchen Schulen in Sachsen im November des vergangenen Jahres mehr als 20 Prozent des planmäßigen Unterrichtes ausfielen. Den Angaben zufolge war das an der Schule zur Lernförderung am Schützenplatz in Bautzen sowie an der Schule für Erziehungshilfe und zur Lernförderung in Kamenz der Fall.

An der Förderschule in Bautzen fielen demnach gleich in einer ganzen Reihe von Fächern mindestens ein Fünftel der Stunden aus, darunter Geografie, Biologie, Ethik, Kunst, Musik, Englisch, Mathematik, Hauswirtschaft, Sport und Werken. Für die Kamenzer Einrichtung sind die Fächer Arbeitslehre, Hauswirtschaft, Musik und Sonderpädagogische Förderung aufgelistet.

Insgesamt gab es im November in Sachsen 13 Schulen, an denen mehr als 20 Prozent des Unterrichts ausfiel. Bei acht davon handelt es sich um Förderschulen. Außerdem waren eine Oberschule und vier Grundschulen betroffen – darunter auch die Grundschule in Beiersdorf im Oberland im Landkreis Görlitz. (SZ/sko)

