Hohe Ansprüche an Tag der Sachsen

Hochzufrieden gab sich Löbaus Oberbürgermeister Dietmar Buchholz kurz nach dem Tag der Sachsen. Er hat seiner Stadt Anerkennung und Interesse beschert. Nachfragen nach Prospekten seien spürbar gestiegen. Vom gelungenen Fest ganz abgesehen, selbst der verregnete Freitag hat die gute Stimmung nicht trüben können. Und die gute Nachricht fürs Stadtsäckel: Der Eigenanteil von 900 000 Euro sei nicht überschritten worden. So zumindest eine erste Einschätzung, die endgültigen Zahlen liegen noch nicht auf dem Tisch. Löbau hat nun also binnen weniger Jahre mit Landesgartenschau und Tag der Sachsen zwei der ganz großen Veranstaltungen stemmen können. Görlitz hat das Erste wieder verworfen und auch für einen Tag der Sachsen hält sich die Euphorie im Stadtrat eher in Grenzen. Schwappt da gar nichts von Löbau herüber? Hat der Erfolg der Nachbarstadt vielleicht den Görlitzer Räten Lust gemacht, den Tag der Sachsen doch anzugehen?

Bei der SPD jedenfalls nicht. Renate Schwarze ist selbst in Löbau gewesen und lobt Organisation und Angebote als „sehr gelungen“. Unbestritten biete der Tag der Sachsen eine gute Möglichkeit, sich bekannt zu machen. Sie mahnt allerdings, eine solche Veranstaltung immer im Kontext mit anderen Angeboten, dem sonstigen Marketingkonzept und sogenannten Alleinstellungsmerkmalen zu sehen. Als Görlitz 1993 den zweiten Tag der Sachsen ausrichtete, sei das in einer Zeit gewesen, als Görlitz sich als östlichste Stadt Deutschlands bekannt machen wollte. Wenn auch noch mit unsanierten Denkmalen war das Ziel damals, Görlitz als sehenswerte gastfreundliche Stadt zu präsentieren. „Es war ein großer Erfolg, der zweifellos zu größerer Bekanntheit führte und auch den Bürgerinnen und Bürgern bleibende Erlebnisse verschaffte“, schätzt Frau Schwarze ein.

Für eine erneute Bewerbung sollte aber das Geld ausschlaggebend sin, findet sie. Es sei kein Geheimnis, dass in der Regel der Ausrichter selbst über die Förderung des Freistaates hinaus hohe finanzielle Beträge selbst stemmen muss, die für den Haushalt hohe Risiken berge. Und immerhin habe Görlitz Altstadtfest, Viathea, Christkindelmarkt, Europamarathon, Theater, Synagoge, Stadthalle – all dies würde auch in die Region und darüber hinaus ausstrahlen und die finanzielle Unterstützung der Stadt benötigen. Nicht zu vergessen das 950-jährige Stadtjubiläum 2021, dem verstärkt Aufmerksamkeit gelten sollte. „Unsere Fraktion wird aus den genannten Gründen einer Bewerbung nicht zustimmen“, so Renate Schwarze.

Aber gerade das Stadtjubiläum sehen andere als große Chance. Dies mit dem Tag der Sachsen zu verbinden, wäre doch überhaupt die Idee schlechthin, findet Thomas Leder von der CDU. Egal ob es ums Personal geht, um Auf- und Abbau, Verkehrssperrungen – eine Zusammenlegung von Tag der Sachsen und Altstadtfest könnte jede Menge Synergieeffekte haben und letztlich das Ganze auch finanziell im Rahmen halten. „Da könnte man das Fluidum des Altstadtfestes, von dem ja alle immer so schwärmen, gleich mal ganz Sachsen zeigen“, findet Thomas Leder. Am liebsten wäre ihm da schon das Jubiläumsjahr 2021, „da könnte man es richtig krachen lassen“.

Aber das hat die Mehrheit der Räte bislang nicht so gesehen. Größere Diskussionen um eine Bewerbung gab es im Stadtrat vor einem Jahr, es ging dabei um die Jahre 2020 oder 2021. Damals taten sich die Räte schwer, den Oberbürgermeister mit einem Konzept zum Sachsentag zu beauftragen. Nach langer Debatte lehnten sie den von den Linken eingebrachten Vorschlag ab. Man sei noch nicht so weit, ein Konzept zu erstellen, lautete der Tenor damals. „Es gibt viele Interessenlagen. Wir müssen genau überlegen, was und wann“, sagte OB Siegfried Deinege damals. Dann ruhte das Thema erst einmal und nahm in diesem Frühjahr wieder etwas Fahrt auf, als der OB vor dem Stadtrat erklärte, es sei noch keine Entscheidung gefallen, obwohl es kurz vorher von der Pressestelle des Rathauses geheißen hatte, der OB und mehrheitlich die Mitglieder des Verwaltungsausschusses hätten sich gegen die Durchführung des Tages der Sachsen 2020 in Görlitz ausgesprochen, um die Kraft auf die Feierlichkeiten zu 950 Jahre Görlitz zu konzentrieren.

Vor den Räten erklärte Deinege, es solle eine Übersicht der Kosten und Einnahmen erstellt werden. Auch das Gespräch mit der Bürgerschaft wolle er suchen. Mehr war seitdem seitens der Verwaltung nicht zu hören. Octavian Ursu (CDU), einer der Verfechter eines Görlitzer Sachsentages, kämpft weiter dafür. „Ich war an zwei Tagen in Löbau und habe gesehen, dass es möglich ist, das zu stemmen. Obwohl sie am Freitag richtig Pech mit dem Wetter hatten, sind sie trotzdem mit den Kosten zurechtgekommen.“ Zudem gehe es nicht nur ums Geld, sondern um die Effekte. „Wir sollten aufpassen, dass wir nicht zu bequem werden, weil wir so viele Dinge haben, die laufen. Das heißt nicht, nichts Neues mehr auszuprobieren.“

Thorsten Ahrens (Die Linke) hat sich ebenfalls in Löbau an zwei Tagen ein eigenes Bild gemacht. Dass Löbau eine positive Bilanz zieht, sei zunächst mal erfreulich. Doch auch er mahnt, die Finanzen im Blick zu behalten. Auf der Grundlage von Gefühlen oder eines Besuches in Löbau sehe man keine genügende Entscheidungsgrundlage. Görlitz habe ein hohes Niveau bei der touristischen Vermarktung erreicht, die chronische Unterfinanzierung der bisherigen Angebote wie etwa dem Viathea, gefährdet aber leider bereits den hart erarbeiteten, guten Ruf, nicht nur schön, sondern auch kulturell ein hochwertiges Reiseziel zu sein. „Da wäre ein schlecht konzipierter Tag der Sachsen eher schädlich. Wenn wir ihn in Görlitz jedoch tatsächlich veranstalten sollten, dann nur unter Berücksichtigung der Görlitzer Besonderheiten architektonisch, kulturell, grenzüberschreitend, barrierefrei und familienfreundlich.“

