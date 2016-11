Hofweihnacht steht vor der Tür Kunsthandwerk, Märchen und Musik warten auf die Gäste, die am Wochenende nach Gostewitz kommen.

Jan Giehrisch steckt mitten in den Vorbereitungen für die Hofweihnacht. © Sebastian Schultz

Bevor der Riesaer Weihnachtsmarkt im Klosterinnenhof eröffnet, steht noch die Gostewitzer Hofweihnacht auf dem Programm: Am Sonnabend, 3., und Sonntag, 4. Dezember, lädt Familie Giehrisch wieder auf ihren „alten nie ganz fertig werdenden Bauernhof“ ein – wie Jan Giehrisch sagt. Ab jeweils 11 Uhr ist der kleine Weihnachtsmarkt geöffnet. „Künstler und Handwerker laden zum Staunen, Schmausen und Mitmachen ein“, so Giehrisch. So wird etwa Bäcker Jung live frisch Gebackenes aus dem Backofen im Garten ziehen. Das Christliche Gymnasium Rudolf Stempel beteiligt sich mit einer Bastelaktion.

Gastgeber Jan Giehrisch, selbst gelernter Steinmetz, wirbt dafür, Weihnachtsgeschenke aus der Region zu kaufen – statt im Internet oder in den Filialen großer Ketten: „Gerade die einzigartigen Erzeugnisse der Künstler und Handwerker verleihen unserem Alltag ein Stück Individualität. In einer Zeit, die immer mehr vom Massenkonsum geprägt wird, kann man das Glück von beharrlicher, handwerklicher Arbeit buchstäblich mit nach Hause tragen.“

Am Sonnabend spielt die Dresdner Gruppe Resonare von 11 bis 18 Uhr weihnachtliche Renaissancemusik auf dem Hof. Für die Kinder tritt die Theatergruppe des Museumsvereins um 16 Uhr mit dem Stück „Die goldene Gans“ auf dem Märchenboden auf. Am Sonntag wird es zwei Märchenvorstellungen geben: Um 14.30 Uhr und um 16 Uhr betritt Frau Holle den Märchenboden – gespielt von Puppen der Puppenspielerin Karla Wintermann. „Den Märchenboden hatten wir letztes Jahr zum ersten Mal. Das hat sich bewährt“, sagt Jan Giehrisch. Gegen 16.30 Uhr am Sonntag startet Rondo Piccolo, das Kammermusikensemble der Musikschule Meißen, mit einem Konzert auf der Scheunenbühne. (SZ)

Der Eintritt in Gostewitz kostet drei Euro für Erwachsene, ermäßigt 1,50 Euro.

