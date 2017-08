Hofnacht-Tänzer trotzen dem Regen Ein heftiger Guss machte den Gästen nichts aus. Die Sause in Pirnas Hinterzimmern war wieder einmal äußerst gefragt.

Egal, ob Regen oder nicht: Bis früh um drei tanzten die Gäste ausgelassen im Hof der Häuser Breite Straße 7 bis 9 und feierten ein rauschendes Sommerfest. © Daniel Förster

Eingepackt in bunte Regenjacken oder zusammengedrängt unter großen Schirmen strömen viele Besucher am Sonnabend in die Pirnaer Innenstadt. Dort lockt die Hofnacht, viel mehr Höfe als sonst machen diesmal mit. Und so lässt sich auch vom heftigen Guss kaum einer schrecken. Die Fete in Pirnas offenen Hinterzimmern war einmal mehr äußerst gefragt.

Laut der Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna (KTP) nutzten erneut eine Menge Gäste die Chance, bis in die Nacht durch die Straßen und Gassen der Altstadt zu flanieren und die mehr als 30 Veranstaltungsorte zu entdecken. Und auch wenn sich die Scharen manchmal etwas drängten, ging es generell luftiger zu als sonst. Aufgrund des größeren Hofnachtgebietes – es waren diesmal auch Veranstalter an der Breiten Straße sowie am Copitzer Elbufer dabei – verteilten sich die Besucherströme besser. Daher hatten die meisten die Chance, so gut wie in jeden Hof hineinzukommen und verschiedene Programme zu genießen.

Dennoch waren alle Höfe jederzeit gut gefüllt. Auch andere Angebote fanden reißenden Absatz: Die vier von der KTP angebotenen Sonderstadtführungen waren bereits 18 Uhr restlos ausgebucht, 2018 soll es daher zusätzliche Touren geben. Einer der wenigen Kritikpunkte: Einige ärgerten sich, dass die Hofnacht zum zweiten Mal am Schuleingangs-Sonnabend stattfand. Die Hofnacht ist immer fürs erste Augustwochenende geplant, laut der KTP kollidierte dieser Plan unglücklicherweise zweimal mit den sächsischen Schulferien. Aber es gibt Entwarnung: In den nächsten sechs Jahren kommen sich Hofnacht und Schulanfang wohl nicht mehr ins Gehege. Und bei der zurückliegenden Fete wurde etwa nach einer Stunde das Durchhaltevermögen der Flaneure belohnt: Die Wolken rissen auf. Das Nass kam dann nur noch aus dem Glas.

