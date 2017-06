Hofmühle wird wiedereröffnet Monatelang haben Freiwillige das Denkmal saniert. Nun kann man einen Blick hineinwerfen.

So sah es noch vor ein paar Monaten aus. Jetzt kann die Hofmühle wieder besichtigt werden. © Dirk Zschiedrich

Fast zwei Jahre lang wurde in der Hofmühle in Langburkersdorf gewerkelt. Was in dieser Zeit in dem denkmalgeschützten Haus alles passiert ist, zeigt der Förder- und Heimatverein Schloss Langburkersdorf am 2. Juli beim Tag der offenen Tür im Rahmen des Wald- und Jagdtages. „Unsere Gäste haben schon ungeduldig auf die Wiedereröffnung gewartet“, sagt Vereinsvorsitzender Rico Schneider. Immerhin war die Notsicherung des Gebäudes nur mithilfe von Spenden und Fördermitteln möglich.

Die Maschinenhalle und das Mittelschiff haben in dieser Zeit ein neues Dach bekommen. Im Erdgeschoss musste der Holzboden notgesichert werden. Außerdem wurde eine neue Küche eingebaut und es standen Arbeiten an Mauern und im Außenbereich an. Die meisten Arbeiten wurden von den Helfern ehrenamtlich verrichtet, nur ab und zu musste der Verein Profis engagieren, beispielsweise bei der Ausbesserung einer Fachwerkwand.

Beim Tag der offenen Tür am Sonntag, dem 2. Juli, wird in der Hofmühle die Ausstellung „Bäuerliches Leben“ präsentiert.

2. Juli, 13-17 Uhr, Raupenbergstr. 6, Langburkersdorf

