Hofmühle ist fertig saniert Die Bauarbeiten wurden diese Woche beendet. Ein weiterer Teil des denkmalgeschützten Hauses konnte notgesichert werden.

Langburkersdorf. Nach mehr als einjähriger Bauzeit haben am Freitag die letzten Bauleute in der Hofmühle in Langburkersdorf ihre Sachen gepackt. Seit Oktober 2015 waren sie vor Ort im Einsatz. Anfangs, um das einsturzgefährdete Dach über der Maschinenhalle zu sanieren. Bei diesem einen Auftrag ist es jedoch nicht geblieben. Denn während der Bauarbeiten entdeckten die Fachleute, dass die Schäden weitaus größer waren, als angenommen. Das Dach über dem Mittelschiff war ebenfalls in einem desolaten Zustand. Bis ins Tragwerk hinein zogen sich die Beschädigungen. Die Baustelle zog sich deshalb bis in dieses Jahr hinein. Auch, weil die Stadt Neustadt auf Fördermittel wartete. Denn um die zusätzlichen Dacharbeiten finanzieren zu können, hatte die Kommune einen Antrag auf Fördermittelaufstockung gestellt. Im Sommer gab es dann die gute Neuigkeit: Die weiteren Fördergelder wurden über ein Sonderprogramm der Denkmalpflege des Freistaates bewilligt und bereitgestellt.

Der Dachstuhl über der Maschinenhalle und dem Mittelschiff ist inzwischen komplett fertig. Einige alte Holzbalken konnten die Zimmerleute der Firma Bau Dresden-Gruna sogar erhalten. Der Großteil musste jedoch erneuert werden. Auch im Erdgeschoss selbst waren die Arbeiter beschäftigt. Hier waren weitere Notsicherungen unumgänglich. Unter anderem wurde ein Teil des Holzbodens erneuert. Zudem ist der Verbinderbau zwischen Mittelschiff und Wohnhaus, in dem sich die Ausstellung befindet, saniert worden. Auch an der Außenwand des Mittelschiffs sind morsche Teile ausgewechselt worden. In diese Notsicherung sind rund 30 000 Euro geflossen. Die Hälfte hat der Verein über Eigenmittel finanziert.

