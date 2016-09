Hofmühle ist fast dicht Bis Ende September soll das Dach fertig sein. Dann hat das Endlosprojekt in Langburkersdorf doch ein Ende.

An der Hofmühle fliegen Holzspäne: Marcel Loos (li.) und Thomas Michler erneuern das marode Dach. © Dirk Zschiedrich

Nach fast einjähriger Bauzeit kann in der kommenden Woche ein wichtiges Kapitel für Langburkersdorf geschlossen werden. Die Bauarbeiten an der Hofmühle sollen bis zum 30. September beendet sein. Seit Oktober letzten Jahres toben sich die Arbeiter auf dem maroden Dach aus. Ursprünglich sollte nur der einsturzgefährdete Teil über der Maschinenhalle erneuert werden. Doch dabei bleib es nicht. Als die Bauleute genauer hinschauten, entdeckten sie, dass die Schäden weitaus größer waren, als gedacht. Diese betrafen auch das Dach über dem Mittelschiff. Bis ins Tragwerk hinein zogen sich die Beschädigungen. Durch den zusätzlichen Bauaufwand musste das Gerüst an der Hofmühle überwintern. Bis über den Sommer pausierten die Arbeiten jedoch. Der Grund: Um die zusätzlichen Dacharbeiten finanzieren zu können, hatte die Stadt Neustadt einen Antrag auf Fördermittelaufstockung gestellt. Doch erst im Juni wurden der Kommune die weiteren Fördergelder über ein Sonderprogramm der Denkmalpflege des Freistaates bewilligt und bereitgestellt. Anfang August konnte die Sanierung fortgesetzt werden. Die Zimmerer und Dachdecker legen nun einen Endspurt hin. Auch eine neue Blitzschutzanlage hat die Hofmühle in diesem Zusammenhang bekommen.

