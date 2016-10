Hofladen öffnet wieder

Noch bis nächste Woche stehen umfangreiche Umbauarbeiten im Hofladen des Landschlachthofs Struppen an, informiert Ines Senger vom Vorstand. Am Freitag, dem 28. Oktober soll dann große Wiedereröffnung gefeiert werden. Bis dahin bleibt der Laden geschlossen. Damit die Kunden trotzdem nicht auf Fleisch- und Wurstwaren verzichten müssen, steht ein Verkaufswagen auf dem Parkplatz vor dem Schlachthof. Dieser ist unter der Woche von 8 bis 17.30 Uhr geöffnet, am Sonnabend von 8 bis 11 Uhr und am Montag von 9 bis 13.30 Uhr. Auch die Bauernstube ist während der Umbauarbeiten offen. Das Mittagsangebot gibt es hier zwischen 11.30 Uhr und 13.30 Uhr.

Zur Eröffnung soll der Laden ein ganz neues Gesicht haben, verspricht Ines Senger. „Ursprünglich wollten wir nur energetisch sanieren, denn das wurde seit über 20 Jahren nicht in Angriff genommen. Dann haben wir aber auch gleich die Einrichtung mit erneuert.“ Der Hofladen soll zukünftig optisch an ein Fachwerkhaus erinnern und mit vielen Bildern geschmückt sein. Wegen der Umbauarbeiten war er seit dem 4. Oktober geschlossen. (SZ/nr)

