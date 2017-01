Hofladen in Niederhäslich öffnet Getränkehandel Mierisch ist während des laufenden Geschäfts umgezogen. Am Montag geht’s am neuen Standort los.

Der Getränkehandel Mierisch ist ab Montag in seinen Räumen Am Dorfplatz in Niederhäslich zu finden. Der Umzug vom Altbau in den Neubau nebenan erfolgt während des laufenden Geschäfts, sagt Inhaber Alexander Frenzel. Zehn Helfer packen mit an, sodass der neue Hofladen am Montag, 9 Uhr, öffnen kann. Auf rund 190 Quadratmetern erwartet die Kunden dann nicht nur das gewohnte Getränkesortiment. Auch regionale Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Fleisch, Wurst und Käse will Frenzel künftig anbieten. Da die Kühlanlage erst Anfang der Woche geliefert wird, wird ein Großteil der Produkte erst im Laufe der Tage erhältlich sein. Groß gefeiert wird die Eröffnung am Sonnabend, 28. Februar, ab 15 Uhr, mit Tombola, Kesselgulasch und Kinderschminken. Im alten Gebäude entsteht eine Brauerei, die Winderberg-Brauerei. „Der Bau wird uns das ganze Jahr beschäftigen“, sagt Frenzel. (SZ/cb)

