Hoffnungsvoller Biathlon-Nachwuchs Trainer Peter Bachmann ist sich sicher, dass seine Altenberger Sportler in wenigen Jahren wieder an der Spitze mitmischen werden.

Peter Bachmann ist zuversichtlich, was seine jungen Sportler anbelangt. © Egbert Kamprath

Die Biathleten vom Bundesstützpunkt Altenberg wollen sich 2020 wieder an der Weltspitze zurückmelden. Peter Bachmann, der leitende Stützpunkt- und Landestrainer Biathlon, zeigte sich am Rande eines Gespräches Ende vergangener Woche über die Zukunft des Biathlonsportes im Osterzgebirge zuversichtlich, dass es in drei Jahren wieder eine Spitzengruppe aus Altenberg geben wird. „Wir sind mit dem Nachwuchs auf einem sehr guten Weg“, sagte er.

Es gebe wieder mehrere hoffnungsvolle Talente, die in Deutschland vorn mitlaufen und das Leistungsniveau mitbestimmen. Es brauche aber noch Zeit und Geduld, bis diese Umstrukturierungen alle greifen und in der absoluten Weltspitze sichtbar werden. Das zeigt die Kehrseite: Derzeit gibt es nicht einen einzigen Junior im Biathlonsport aus dem Stützpunkt Altenberg. Deshalb sei es auch so wichtig, nachhaltig in die Biathlonzukunft zu investieren. (SZ/ks)

