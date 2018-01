Hoffnungsträger mit 63 Der frühere Leipziger OB Wolfgang Tiefensee soll SPD-Landeschef in Thüringen werden. Und bald noch mehr?

Er soll den Thüringer Sozialdemokraten neuen Schwung geben: Wolfgang Tiefensee, seit 2014 Wirtschaftsminister in Erfurt, soll die Führung der Landes-SPD übernehmen. © FUNKE Foto Services

Wolfgang Tiefensee ist seit 2014 Wirtschaftsminister in Thüringen. Der 63-Jährige sagt gern von sich, dass er als gelernter Elektroingenieur um den Ausgleich von Spannungen bemüht sei. Eine Aufgabe, die ihm nun auch in der Thüringer SPD zuwächst. Der Landesvorstand nominierte ihn für das Amt des Parteichefs. Vorausgegangen war der Rücktritt des bisherigen Landeschefs Andreas Bausewein.

Als Landesminister macht Tiefensee einen guten Job. Sein Stil ist tatsächlich auf Ausgleich bedacht. Als früherer Bundesverkehrsminister bringt er einen Namen mit, mit seinen rhetorischen Fähigkeiten sorgt er stets für einen guten Auftritt. Hinter vorgehaltener Hand wird auch mal kritisiert, er sei bloß ein Schönredner. Aber in seinem Ministerium läuft es rund, Skandale gibt es nicht. Dazu brummt in Thüringen die Wirtschaft. Die Unternehmen stehen Schlange, um Fördergelder für Investitionen zu bekommen. Die Arbeitslosenquote liegt bei 5,6 Prozent. Neben Bodo Ramelow, dem einzigen Linken-Ministerpräsidenten in Deutschland, kann Tiefensee als bekanntester Politiker der Landesregierung gelten.

Der schlanke Mann mit der hohen Stirn wurde als Oberbürgermeister von Leipzig bekannt, als er die Olympiawerbung seiner Stadt mit einem Solo auf dem Cello begleitete. Tiefensee wurde 1955 in Gera geboren. Seine katholische Familie hatte es in der DDR nicht leicht. So verweigerte Tiefensee den Dienst an der Waffe in der NVA und wurde als Bausoldat eingezogen.

Bei der Landtagswahl 2014 stürzte die Thüringer SPD von 18 auf zwölf Prozent. Landeschef und neuer Hoffnungsträger wurde damals der Erfurter OB Bausewein. Er holte Tiefensee aus Berlin und befreite ihn vom Hinterbänkler-Dasein im Bundestag. Schon damals wurde der Heimkehrer als Ministerpräsidenten-Kandidat gehandelt, sozusagen als Platzhalter für Bausewein, der gegen Amtsinhaber Ramelow wohl keine Chancen gehabt hätte und erst zur übernächsten Wahl angetreten wäre.

Doch Bausewein gewann nicht an Profil. Ende 2017 erklärte er seinen Rücktritt als SPD-Landeschef, um sich auf die im April 2018 anstehende OB-Wahl in der Landeshauptstadt Erfurt zu konzentrieren. Zwei SPD-Politiker galten als Favoriten für seine Nachfolge: Landtags-Fraktionschef Matthias Hey (47), der das einzige SPD-Direktmandat holte, sowie Innenminister Georg Maier (50), der zuvor Staatssekretär von Tiefensee war. Beide sagten ab.

Nun also soll Tiefensee dem gebeutelten Landesverband neue Hoffnung geben. Den jugendlichen Helden kann er nicht spielen. Aber seine Anhänger verweisen darauf, dass er ein „integrierender Typ“ sei. Die sich früher oft selbst zerfleischende Thüringer SPD nahm die Nominierung denn auch erstaunlich ruhig auf. Selbst die Parteilinken scheinen den zum Seeheimer Kreis gehörenden Tiefensee zu akzeptieren, obwohl der ein Befürworter der Groko in Berlin ist. „Die SPD muss wieder eine Partei sein, in der sich die Menschen mit ihren Alltagssorgen wiederfinden“, sagte er in einem Interview der Thüringer Allgemeinen zu seinen Zielen.

Würde er beim Parteitag im März zum Parteichef gewählt, hätte er das erste Zugriffsrecht auf die Spitzenkandidatur für die Landtagswahl 2019. Dass die SPD, die zusammen mit Linken und Grünen regiert, dabei einen Blumentopf gewinnt, glaubt derzeit zwar niemand. Aber vielleicht würde ja ein Typ wie Tiefensee doch etwas reißen. Es wäre eine erstaunliche Wendung am Ende seiner politischen Karriere.

zur Startseite