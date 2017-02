Hoffnungsschimmer für Wäscherei Die Riesaer Firma mit einer Außenstelle in Niesky konnte trotz Insolvenz bereits Neukunden gewinnen.

In Niesky wie in Riesa läuft die Reinigung weiter. Der Insolvenzverwalter sieht Grund für Optimismus. Sogar Neukunden habe das Unternehmen schon gewonnen. © André Schulze

Die Insolvenz der Mittelsächsischen Textilreinigungs- und -handels AG am Anfang des Jahres ist nicht für jeden Mitarbeiter überraschend gekommen. Intern war bekannt, dass die Leitung nach dem Wegfall von zwei Großkunden um Lösungen bemüht war. Statt im großen Stil Personal abzubauen, sollten die verminderten Einnahmen beispielsweise über Altersteilzeit abgefangen werden. Parallel dazu wollte MTR weitere Neukunden gewinnen.

Doch am Erfolg dieser Maßnahmen hätten manche Mitarbeiter schon damals gezweifelt, sagt einer von ihnen. Dass nun auch die Aktien wertlos sind, über die das Unternehmen eigentlich die Altersversorgung der Angestellten sichern wollte, überrasche ihn ebenso wenig. „Es war schon seit fünf bis zehn Jahren klar, dass das Luftblasen sind – traurig, aber wahr.“ Wie es im Insolvenzverfahren genau steht, darüber sind die wenigsten der rund 200 Mitarbeiter an den Standorten in Riesa und Niesky informiert. „Das Fußvolk weiß nicht besonders viel“, sagt einer. Immerhin: In einer Betriebsversammlung sei der Belegschaft von Insolvenzverwalter Rainer M. Bähr Mut zugesprochen worden. Vielleicht ist die Stimmung in der Belegschaft auch deshalb zwar gedrückt, aber nicht völlig hoffnungslos.

Insolvenzverwalter Bähr gibt sich auch weiterhin optimistisch. Die Gespräche mit Gläubigern, Kunden und Lieferanten der Wäscherei seien „bislang ausgesprochen konstruktiv“ verlaufen. Sie alle „stehen hinter dem Unternehmen und wollen es auch in dieser schwierigen Phase weiter begleiten. Kündigungen der Vertragsbeziehungen durch Kunden waren bislang nicht zu verzeichnen.“ Währenddessen geht die Investorensuche „auf Hochtouren“ weiter, so Bähr. „Es werden Gespräche mit einer Vielzahl von Interessenten geführt.“

Genauere Angaben dazu, wer diese Interessenten sind oder wie weit die Verhandlungen fortgeschritten sind, gibt es nicht. Um ihre Gehälter müssten sich die Mitarbeiter derweil keine Sorgen machen, erklärt der Insolvenzverwalter. Zwar zahlt die Agentur für Arbeit nur noch diesen Monat. Aber auf Grundlage aller Zahlen könne die Wäscherei auch nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens den Betrieb fortfahren und seine Angestellten entlohnen.

Hoffnung macht Bähr dabei nicht allein die Tatsache, dass die bestehenden Kunden der Wäscherei die Stange halten wollten. Der Insolvenzverwalter hat nach etwas mehr als einem Monat auch schon eine andere gute Nachricht zu verkünden: „Es konnten sogar neue Verträge geschlossen werden.“

