Hoffnungsschimmer für Suchtkranke Eine Löbauer Einrichtung schließt. Der Landkreis verspricht Hilfe für Betroffene.

Alkanti in Löbau soll schließen. © Matthias Weber

Löbau. Nachdem Kritik an der geplanten Schließung von drei Einrichtungen zur Unterstützung von Suchtkranken öffentlich wurde, fragte der Zittauer Kreisrat der Linken, Jens Hentschel-Thöricht, im Kreistag zu dem Problem nach. SZ hatte berichtet, dass das Projekt Alkanti, das suchtkranke Arbeitslose wieder an den Arbeitsmarkt heranführt, unter anderem seinen Löbauer Standort aufgeben muss. Hentschel-Thöricht wollte wissen, wie Betroffene künftig nach Schöpstal in die einzig verbleibende Hilfseinrichtung gelangen sollen.

Landrat Bernd Lange (CDU) sicherte zu, dass es eine Lösung geben wird. Der Leiter des Jobcenters versprach, dass das Jobcenter die Kosten dafür tragen werde. Weiterhin wurde zugesagt, berichtet Hentschel-Thöricht, dass der Ausschuss Gesundheit und Soziales regelmäßig über die Entwicklung der Anzahl an Betroffenen informiert werde. Sollte deutlich werden, dass mehr als die vorhandenen Plätze nötig sind, wird über eine Aufstockung beraten. Die Linken wollen sich nun bei den von der Schließung betroffenen Projekten informieren und weitere Hintergrundinformationen einholen. (SZ)

