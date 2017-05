Hoffnungsschimmer für Rothenburg Die Milliardeninvestition für E-Autos am Flugplatz bewegt in Rothenburg nicht nur Firmen in der Nachbarschaft.

Wie die Rothenburger E-Autos aussehen werden, ist unbekannt. Futuristische Modelle aus China gibt’s aber genug. © Oliver Weiken

Rothenburg. Kann das stimmen? Geschäftsführer Ulrich Dedeleit von der Lausitz Elaste GmbH ist verwundert. Der chinesische Investor Beijing WKW Automotive will rund 1,13 Milliarden Euro investieren, um am Rothenburger Flugplatz ein Werk für Premium-Elektroautos zu bauen. Davon gehört oder etwas mitbekommen hat Ulrich Dedeleit bisher nichts. Dabei liegt sein Unternehmen direkt am Flugplatz. „Es ist immer gut, wenn wir mehr Gewerbe am Flugplatz haben“, sagt er.

Viele Flächen dort sind ungenutzt, einige Investitionen in der Vergangenheit schief gegangen. Folglich zweifelt Ulrich Dedeleit am Wahrheitsgehalt der Nachricht. Auch erscheinen ihm die Investitionssumme und ebenso die 1 000 versprochenen Arbeitsplätze etwas zu hoch gegriffen. Immerhin wären das mehr Arbeitsplätze, als etwa die Elbe Flugzeugwerke und der Felgenhersteller Borbet zusammen aufbieten. Beide haben sich in den vergangenen Jahren im Kodersdorfer Gewerbegebiet an der A 4 angesiedelt.

Auch Marcus Paul ist vorsichtig mit Euphorie. Er betreibt eine Firma für Werbung jeglicher Art am Rande des Flugplatzes. Schon manches Luftschloss ist auf dem Gelände nördlich von Rothenburg in den vergangenen Jahren gebaut worden. Wenn diese Investition gelingen würde, wäre das gut, sagt er. Aber erst mal muss das Werk in Rothenburg gebaut sein. Wann und wie das geschehen soll, dazu gibt es derzeit keine verlässlichen Angaben. Im Gegenzug gibt es einige offene Fragen. Die zu klären, daran arbeiten in Sachsen unter anderem die Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH und das Wirtschaftsministerium

mit. Die Chinesen hätten klare Ansagen gemacht, sagt Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig. (SPD). Trotz der Fragezeichen geben die Investitionspläne aber auch Hoffnung. Denn am Flugplatz muss sich etwas tun. Es gibt einen Beschluss des Kreistages, wonach die Fläche als öffentliche Infrastruktur erhalten und entwickelt werden soll. Damit sollen Arbeitsplätze erhalten und neue geschaffen werden. Das funktioniert aber nur, wenn sich Gewerbe ansiedelt, vor allem luftfahrtbezogenes.

Das ist 2011 bereits einmal geglückt. Da kommt das Unternehmen Global Aviation Services nach Rothenburg. Dessen Plan besteht darin, Flugzeuge aus aller Welt nach individuellen Wünschen auszustatten. Auch werden Inventarteile gebaut, zum Beispiel für die Küchenbereiche in den Maschinen. Im Februar 2013 kommt dann plötzlich die Insolvenz. Es wurde bereits öfter mit Investoren verhandelt. Vor gut 15 Jahren plant ein deutsch-israelisches Unternehmen eine Großgewächshausanlage zur Rosenproduktion. Auf zehn Hektar sollten 750 000 Pflanzen großgezogen werden und etwa 100 Arbeitsplätze entstehen. Aber daraus ist nichts geworden. Auch 2009 hat der Flugplatz mit drei Investoren verhandelt. Ein Projekt sieht damals den Aufbau eines Wartungscenters für die Flugzeugflotte eines internationalen Unternehmens vor. Ein weiteres Vorhaben beschäftigt sich mit der Gewinnung von Ersatzteilen für ältere Flugzeugmodelle, für die keine Ersatzteile mehr hergestellt werden. Schließlich prüft ein dritter Investor, ob Rothenburg möglicher Standort für die Herstellung von Luftschiffkomponenten wie Triebwerke oder Leitwerksbaugruppen werden kann.

Zahlreiche Höhen und Tiefen hat der Flugplatz in den vergangenen Jahren erlebt. Was nach Startschwierigkeiten gut läuft, sind die umfangreichen Anlagen für Sonnenstrom auf dem Areal. Vielleicht kommt nun der Durchbruch. „Diese Mitteilung gibt den Menschen in der Region wieder Hoffnung, sie zeigt aber auch, was in der strukturschwachen Region machbar ist, wenn viele Behörden und Menschen gemeinsam handeln“, sagt der Landtagsabgeordnete Thomas Baum (SPD) dazu.

„Diese Investition ist für die wirtschaftliche Entwicklung unserer Region und für unsere Stadt eine große Chance“, erklärt Bürgermeisterin Heike Böhm. Die besondere Stärke des Flugplatzes Rothenburg als Gewerbefläche sei seine Größe. Es gebe kaum noch so große zusammenhängende Gewerbeflächen. „Das war und ist uns immer bewusst gewesen“, sagt sie. „Über viele Jahre haben wir den Standort attraktiv gehalten. Nun so eine Investition! Ich bin überrascht und glücklich – und sogar etwas erleichtert.“

