Hoffnung im Schatten der Leuchttürme Mit Michael Kretschmer soll ein Görlitzer Ministerpräsident Sachsens werden. Was denken die Leute? Ein Rundgang.

Zweimal Michael Kretschmer, zwei verschiedene Formate: Zum einen im Gespräch mit Görlitzer Bürgern bei einem Forum zur Einwanderungspolitik im Wichernhaus im Herbst 2015, ... © nikolaischmidt.de



Spätmittelalte Männer begegnen sich auf der Straße und beglückwünschen sich gegenseitig: Denen haben wir’s gezeigt, rufen sie und lachen. Eine nicht ganz untypische Szene am Montag, den 25. September, in der Görlitzer Innenstadt. Einer, denen sie es „gezeigt“ haben, war jener CDU-Politiker, der noch zwei Tage zuvor einen postkartengroßen Zettel mit Foto auf die Titelseite der Tageszeitung hatte kleben lassen und um Vertrauen warb – und viele Stimmen für ihn, Michael Kretschmer, und für seine Partei. Das hat ihm nicht geholfen. Die drei spätmittelalten Männer haben ihn abgewählt. Das war eine Watsche, die nicht nur dem zwar noch jungen, aber nach 15 Jahren in Berlin doch schon sehr erfahrenen Politiker wehgetan hat, sondern auch vielen „Machern“ in Stadt und Region. Viel wurde diskutiert seitdem: Was wird nun werden? Auch: Was wird aus ihm werden, dem Görlitzer, der schon mit 18 Jahren im Stadtrat saß und über 20 Jahre immer irgendwie „da“ war?

Knapp vier Wochen später stehen andere spätmittelalte Männer auf dem Wochenmarkt beim Frühstückskaffee. Vielleicht das letzte Mal mit Hemd im milden Licht der Herbstsonne. Der Mann mit den roten Haaren ist wieder auf den Titelseiten der Zeitungen. Diesmal aber nicht aufgeklebt, sondern als Thema für die Schlagzeile. „Hier kommt der Neue“, heißt es in einer Boulevardzeitung auf dem Titelblatt, und: „Kretschmer greift zur Macht“. Tags zuvor stand an der Stelle noch: „Wahlverlierer soll der Neue werden.“ Die Männer am Stehtisch vorm Imbiss auf dem Wochenmarkt haben gleich was zu sagen. „Michael Kretschmer ist ja eigentlich gar kein Schlechter“, sagt einer. „Aber er hätte bei der Wahl in Görlitz 1 000 Stimmen mehr bekommen, wenn er sich mehr um die Missstände in der Stadt gekümmert hätte.“ Aber er hat doch jede Menge Fördermittel hierher gelotst, heißt es immer? Ja, sagt der Mann, aber diese Mischung aus Klüngelei und Arroganz: Görlitzer Händler, die zunehmend vom Altstadtfest ausgeschlossen würden, Zittauer, die beim Schlesischen Christkindelmarkt Thüringer Würste verkaufen, während die Ortsansässigen nicht zum Zuge kämen. Eine Reinigungsfirma aus dem Zittauer Gebirge, die nach Görlitz kommt, um die Fenster der Schulen zu putzen. „Verstehen Sie, was ich meine?“ Und dann, sagt ein anderer, lasse die Stadt einen privaten Betreiber mit dem Wochenmarkt seinen Reibach machen, statt das selbst in die Hand zu nehmen. Wie würde all das klingen, wenn das Wetter schlechter wäre?

„Bitte keine Politik!“, sagt eine junge Frau. „Falsches Thema heute.“ Und die Zeitungsfrau am Markt gibt sich tapfer diskret: Nein, eigentlich habe kaum jemand die Schlagzeilen von diesem und dem vorigen Tage kommentiert. „Es kommen ja vor allem ältere Menschen hierher.“ Wie zum Beweis greift eine weißhaarige Dame mit Hörgerät in den Stapel mit bunten Illustrierten.

Im Zeitungsladen im City-Center freut sich die ohnehin meist fröhliche Inhaberin: „Das kann doch für uns nur gut sein, wenn ein Görlitzer Ministerpräsident wird!“ Und eine streitbare und engagierte Lehrerin im Ruhestand hat den designierten Ministerpräsidenten in verschiedenen Situationen als Bundestagsabgeordneten erlebt: „Ein einfühlsamer Zuhörer“, sagt sie. Wie bei ihr, mischt sich auch in den Aussagen einer pensionierten leitenden Mitarbeiterin der Stadtverwaltung in die positive Einschätzung von Charakter und Talent des „Neuen“ der Respekt vor der großen Aufgabe, vor der Kretschmer stehen würde, sollte er am 13. Dezember wie erwartet zum Ministerpräsidenten gewählt werden. „Hoffentlich kann er das schaffen.“ So ist das, wenn man sich in Görlitz dieser Tage umhört. Die meisten, die mit Kretschmer schon zu tun hatten, schätzen seinen Einsatz für Görlitz und den Landkreis, für den er von 2002 bis jetzt im Bundestag saß. Gabi Kretschmer, Stadträtin und langjährige Organisatorin des „Görlitzer Adventskalenders“, findet auch nicht, dass ihr Namensvetter am 24. September die Wahl verloren hat. „Jeder weiß, dass nicht er persönlich gemeint war.“ So ähnlich hat sie das auch einem Fernsehteam des ZDF gesagt, das dieser Tage in Görlitz war, um für die „Drehscheibe“ am Sonnabend der Stimmung in Görlitz nachzugehen. „Er hat viel getan.“ Und er werde sich auch als Ministerpräsident mit Leidenschaft für sein Land einsetzen.

Willi Xylander gehörte zu den Menschen, die am Wahlabend bei der „Party“ im Altstadtrestaurant „Lucie Schulte“ dabei waren und dem man angesehen hat, wie sehr ihn die Niederlage Kretschmers berührt hat. „Wenn man so viel Zeit, Grips und Energie für diese Region aufgebracht hat und dann von zwei Dritteln der Menschen nicht gewählt wird, muss doch eine Welt zusammenbrechen.“ Als Direktor des Senckenberg Museums für Naturkunde hat Xylander erlebt, wie sich Kretschmer mit seinen sehr guten Kontakten sowohl nach Berlin wie auch nach Dresden für das Museum eingesetzt hat. Der Neubau des Wissenschafts-Campus‘ für die Forscher des Senckenbergmuseums ist so ein Beispiel.

Aber für Xylander ist klar, dass der Görlitzer Michael Kretschmer als Ministerpräsident den ganzen Freistaat im Blick haben muss und Görlitz nicht bevorzugen darf. „Sein Job ist dann Sachsen.“ Aber verlieren werde Görlitz dadurch nichts. Sein Kollege Markus Bauer vom Schlesischen Museum sieht es so: „Görlitz gewinnt einen Ministerpräsidenten und verliert dafür einen Lobbyisten.“

Dass Kretschmer seine Heimatstadt nicht bevorzugen darf, ist allen klar. Aber ganz allgemein setzen manche auf einen Politikwechsel. So schreibt der Grünen-Stadtrat Joachim Schulze auf Facebook: „Es wird kein ’Weiter So‘ zulasten der ländlichen Räume geben, was die Leuchtturmpolitik der Vergangenheit angeht.“ Ähnlich sieht es der Generalintendant des Gerhart-Hauptmann-Theaters, Klaus Arauner: „Die Abkehr von der Leuchtturmpolitik und die Setzung bewusster Kontrapunkte gegen das Ausbluten gerade peripherer Regionen des Freistaates sind entscheidende Schritte zur notwendigen Sicherung des sozialen Zusammenhaltes. Dies hat auch für die Kultur- und Theaterlandschaft in Sachsen große Bedeutung.“ Der Umstand, dass Michael Kretschmer jahrelang die Interessen der ländlichen Region in Dresden und Berlin vertreten hat, sind in diesem Sinne durchaus ein Signal für einen Neuanfang in der Landespolitik des Freistaats, glaubt Enrico Kasper, Manager im Mittelstand und früherer Inhaber der Kultkneipe „Salü“.

In diesem Sinne erwartet auch der parteilose Oberbürgermeister Siegfried Deinege, dass er sein politisches Gewicht auch im Bund einsetzt, um die östlichen Bundesländer und vor allem die Grenzregionen zu unterstützen. „Gerade die aktuellen Entwicklungen bei Siemens am Standort Görlitz zeigen – wie zuvor bei Bombardier – dass eine Stärkung der Region und damit der Stadt Görlitz insbesondere in Wirtschaftsfragen dringend nötig ist“, sagt Deinege mit Blick auf jüngste Nachrichten über eine möglicherweise drohende Schließung des Siemens-Turbinenwerkes.

