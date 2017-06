Hoffnung gibt’s nur fürs Gästeamt Die Räte stimmen der Finanzierung der Stelle zu. Das Stiefelmuseum bleibt allerdings weiter ein Sorgenkind.

Seit zwei Monaten ist das Gästeamt geschlossen. © Archiv/Frank Korn

Seit zwei Monaten ist das Gästeamt geschlossen. „Das ist eigentlich ein Unding“, sagte Bürgermeister Tobias Goth (CDU) zu Beginn der zurückliegenden Ratssitzung. In diesem Punkt ist die Kommune in der Zwickmühle. Auf der einen Seite ist der Tourismus eine freiwillige Aufgabe, von denen sich die Stadt Leisnig aufgrund der notwendigen Haushaltkonsolidierung eigentlich trennen müsste. Auf der anderen Seite sagt der Bürgermeister: „Wir haben die historische Altstadt, die Burg und das Kloster – wir müssen mehr für den Tourismus tun.“

Im Nachgang hätten sich die Stadträte im nichtöffentlichen Teil der Sitzung entschieden, Geld für diesen Bereich und damit für die Neubesetzung der Stelle im Gästeamt auszugeben. Die Stelle war und ist beim Technologieorientieren Gründer- und Entwicklungszentrum (TGE) angesiedelt, in dem die Kommune Gesellschafter ist. Über die Kernverwaltung eine Stelle fürs Gästeamt zu schaffen, verbietet sich durch den erst vor Kurzem verlängerten Tarifvertrag. Über das bisherige Programm „Soziale Teilhabe“ ist die Kommune in den zurückliegenden Wochen nicht weitergekommen. „Es ist einfach nicht gelungen, zu den Bedingungen eine geeignete Person zu finden“, erklärte der Bürgermeister, weshalb nach einem neuen Programm und einer anderen Finanzierungsmöglichkeit gesucht worden war. Das Modell konnten die Stadträte diskutieren. Damit die Anlaufstelle wieder besetzt werden kann, gaben die Räte die Mittel frei. Die Wiedereröffnung des Amtes hängt davon ab, wie schnell eine Mitarbeiterin gefunden werden kann. Termine nannte der Bürgermeister daher noch nicht.

Ein ähnliches Problem haben die Stadträte mit dem Stiefelmuseum auf dem Tisch. Auch das ist seit Monaten schon geschlossen, weil eine Stelle in diesem Bereich nicht mehr gefördert wird und die ehrenamtlichen Helfer der Stiefelwacht keine Möglichkeiten sehen, die Öffnungszeiten abzusichern. Daher ist es so, dass Hunderte Besucher wie zum Mittelalter-spektakel auf die Burg Mildenstein strömen, an Leisnigs Aushängeschild – dem Riesenstiefel – aber mehr oder weniger achtlos vorbeilaufen. Denn vorm Nähertreten hält die meisten schon das Schild mit dem Schriftzug „geschlossen“ ab.

„Wir suchen händeringend nach einer Lösung“, sagte CDU-Stadtrat Hansjörg Oehmig. Bei der Suche bat er auch die Leisniger um Unterstützung: „Wer Vorschläge hat, wie wir das Stiefelmuseum wieder besetzen können, kann sich gern bei mir melden.“ Neben vielen anderen Möglichkeiten hat Bürgermeister Tobias Goth (CDU) auch schon diese geprüft, inwieweit die benachbarte Burg Mildenstein eine Öffnungszeit mit absichern kann. „Das funktioniert so leider nicht. Auch dort ist die personelle Situation angespannt“, so Goth. Allerdings: Das Burgteam hat einen Schlüssel für das Stiefelmuseum. Somit kann Besuchern zum Beispiel bei Sonderführungen auf Mildenstein auch ein Blick ins Stiefelmuseum gewährt werden.

Ein Trost bleibt für Hansjörg Oehmig allerdings: „Bei uns kann man den Riesenstiefel durch die Glasscheibe wenigstens anschauen.“ In seiner Heimatstadt Döbeln, die sich auch Stiefelstadt nenne, sei das am Wochenende nicht möglich. Trotzdem sei es natürlich schöner, wenn die Besucher im Museum mehr über die Entstehungsgeschichte erfahren und viele Dinge rund um die Stiefelgeschichte anschauen könnten.

Aus Oehmigs Sicht ist es „ein Leisniger Problem, dass die Sehenswürdigkeiten wie Lutherausstellung und Stiefelhaus ziemlich dezentral liegen“. Und im Moment kann man sich darüber oder die Tatsache, dass das Stiefelmuseum geschlossen ist, nicht einmal mehr im Gästeamt informieren – weil eben auch das nicht besetzt ist.

