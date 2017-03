Hoffnung fürs Prälatenhaus Die Hornsche Stiftung will das Kulturdenkmal kaufen, damit könnte die schleppende Sanierung vorankommen.

Von außen sieht das Prälatenhaus saniert aus, doch ein Blick ins Innere, wie hier, zeigt, dass noch viel zu tun ist, um es für die Bürger und die Nachwelt zu erhalten. © Stadtverwaltung

Kreisdenkmalpfleger Andreas Christl bringt es auf den Punkt: „Die Stagnation im Baufortschritt in den letzten zehn Jahren ist den fehlenden Eigenmitteln bei Stadt und Kuratorium geschuldet.“ Gemeint sind die Stadt Meißen, das Kuratorium „Rettet Meißen“ und das Prälatenhaus. Dieses soll nun am Mittwoch per Stadtratsbeschluss verkauft werden. „Die Große Kreisstadt Meißen beschließt den Verkauf der Roten Stufen 3, Prälatenhaus, an die Otto-und-Emma-Horn-Stiftung, Rosengasse 10, 01662 Meißen zum Verkaufspreis von insgesamt 240 000 Euro.“

So steht es in der Beschlussvorlage für den Stadtrat. Außerdem ist dort zu lesen, dass die Hornsche Stiftung der einzige Bieter für das Gebäudeensemble ist, das von seiner Bedeutung her nicht nur zum Meißener, sondern zum sächsischen, ja zum deutschen Tafelsilber zählt: „500 Jahre hat das alte, nur unwesentlich umgebaute Gemäuer überdauert und wertvolle mittelalterliche Wand- und Deckenmalereien sind unter zahlreichen Tapeten- und Farbschichten erhalten geblieben. Die Fülle dieser historischen Kunstwerke kann kein anderes Gebäude in der Stadt Meißen aufweisen. Dies macht das spätgotische Domherrenhaus zu einem der bedeutendsten Kulturdenkmäler der Stadt Meißen.“

Allerdings schließt diese Qualität eine private Nutzung weitestgehend aus. Denkmalpfleger Christl erklärt denn auch, dass er den Verkauf des Hauses an die Hornstiftung „sowohl aus denkmalpflegerischer Sicht als auch in meiner Eigenschaft als Bürger dieser Stadt nur begrüßen kann“. Das sowohl für die Stadt- als auch für die Landesgeschichte außerordentlich wichtige „und als architekturgeschichtliche Quelle einzigartige Gebäude bekommt damit einen Eigentümer, der sich mit ihm identifiziert und sich seines Wertes bewusst ist“.

Im Umkehrschluss heißt das, dass sich Stadtverwaltung und Stadtrat nicht damit identifizieren. Ob sich die Stadt Meißen mit dem Verkauf des Prälatenhauses nicht aus der Verantwortung für eines ihrer wichtigsten Kulturdenkmale entziehe, lautete die Frage. Christl stellte fest, dass immerhin die Franziskanerklosterkirche als Sitz des Stadtmuseums und das Rathaus noch Eigentum der Stadt, also noch nicht verkauft worden sind. Und auf die Frage, ob die Stadt für das Prälatenhaus nicht künftig in irgendeiner Form in die Verantwortung genommen werden sollte, antwortete er: „Die Entscheidung, keine Verantwortung mehr übernehmen zu wollen oder zu können hat doch erst zum Verkauf geführt. Deshalb ist die Frage für mich überflüssig.“

Allerdings kann der Chef der Denkmalpflege im Kreis dem anstehenden Stadtratsbeschluss auch etwas Positives abgewinnen. Nachdem seit der Wende etwa eine Million Euro in den Erhalt des Prälatenhauses investiert worden ist, ist die Rede davon, dass noch einmal der gleiche Betrag notwendig sein wird, um das Gebäude vollständig zu sanieren. Christl: „Selbst wenn der Betrag von einer Million frei erfunden sein sollte, ist die Stiftung in der Lage, sich um die Erhaltung und die behutsame Restaurierung zu kümmern.“

Er verwies darauf, dass das Prälatenhaus ursprünglich 2009, zum fünfhundertsten Jahrestag seiner Erbauung, fertig sein sollte, was letztlich eine Illusion geblieben sei. Allerdings „sollten wir uns in unserem Denken von der inzwischen zwanghaften Vorstellung lösen, dass alles innerhalb kurzer Fristen neu, schön, saniert und kommerziell verwertbar sein muss“.

Tom Lauerwald, der Verwalter der Hornschen Stiftung, geht davon aus, dass die weitere Sanierung des Prälatenhauses nicht allein von der Stiftung gestemmt werden kann, „es ist und bleibt ein Gemeinschaftswerk“, in das auch weiterhin öffentliche Mittel fließen müssten.

Als Nächstes müssten Zimmer in Ordnung gebracht werden, damit diese an Vereine vermietet werden könnten. Denn das sei der neue Zweck des Prälatenhauses – es soll Meißener Vereinen künftig eine Heimstatt bieten.

