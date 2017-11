Hoffnung fürs Karasek-Museum Seifhennersdorfs Stadträte und die -verwaltung ziehen jetzt an einem Strang, um die Brandschutzauflagen zu erfüllen.

Krisensitzung im Bauernzimmer des Karasek-Museums in Seifhennersdorf. Heiner Haschke und Ina Köhler sorgen sich um den Fortbestand der Einrichtung. © Matthias Weber

Ina Köhler und Heiner Haschke schöpfen nun wieder Hoffnung für das Karasek-Museum in Seifhennersdorf. Zwar bleibt hier nach wie vor das Obergeschoss aus Brandschutzgründen geschlossen, aber das soll nun nur zeitlich begrenzt sein. Die Leiterin des Museums und der Touristinformation sowie der Vorsitzende des Fremdenverkehrsvereins, der das städtische Museum betreibt, sind froh, dass die Stadträte auf ihrer jüngsten Sitzung de facto ihre Meinung gegenüber der Oktobersitzung korrigiert haben. Am 19. Oktober hatte noch die Mehrheit der Stadträte einen Beschluss zur Umsetzung eines Brandschutzkonzeptes für das Karasek-Museum abgelehnt – aus Kostengründen.

Rund 107000 Euro würde es nach dem Konzept kosten, wenn die Stadt die wesentlichsten Brandschutzauflagen, zu der vor allem eine zweite Fluchttreppe gehört, erfüllt. Trotz Fördermitteln müsste die Stadt 67000 Euro beitragen. Ein Großteil dieser Summe hätte sie aber noch aus Mitteln des Stadtumbaus zur Verfügung. Daran hat sich bis jetzt nichts geändert. Aber die Herangehensweise ist eine andere.

Wie CDU-Fraktionsvorsitzender Peter Hänsgen berichtet, hat sich der stellvertretende Kreisbrandmeister Peter Seeliger das Gebäude und auch den Bulnheim´schen Hof daneben angesehen. Denn für den sollte die Stadt prüfen, ob das Museum eventuell dort mit einziehen könnte – um Kosten zu sparen. Doch auch das wäre nicht gerade billig und nicht so schnell umsetzbar. Er könne nachvollziehen, dass die Stadt für das Museum eine preiswertere Lösung für die Brandschutzauflagen sucht, hieß es.

Und Bürgermeisterin Karin Berndt (UBS) machte gleich einen Vorschlag. „Vielleicht wäre auch in Seifhennersdorf eine Lösung wie beim Honigbrunnen in Löbau möglich“, meint sie. Dort gibt es eine Schiebeleiter, wie man sie in Deutschland so ähnlich aus amerikanischen Filmen kennt.

Auf Nachfrage der SZ bei Peter Seeliger, stellte der aber sofort klar, dass so eine Leiter inzwischen in Deutschland nicht mehr genehmigt wird. „Solche Jomy-Leitern sind hier nicht zulässig“, sagt er. Um andere und vor allem preiswertere Lösungen für den Brandschutz im Karasek-Museum zu finden, sei er aber erst einmal der falsche Ansprechpartner. Das müsse vielmehr die Stadt Seifhennersdorf als Erstes in Abstimmung mit der Bauaufsicht des Landratsamtes prüfen. Erst danach wird er mit einbezogen, schildert Peter Seeliger.

„Rauchmelder, eine Alarmanlage und eine Fluchttreppe sind keine übertriebenen Forderungen“, sagt die Bürgermeisterin. Und bei den geforderten Brandschutztüren deutet sich ja schon eine Änderung an. Statt fünf müssen es jetzt nur noch zwei sein, berichtet Karin Berndt. Demnach könnte der Brandschutz der Stadt vielleicht doch nicht so teuer kommen.

Auch Peter Hänsgen geht davon aus, dass die Kostenberechnung zu hoch angesetzt ist. „Ich bin bei Kostenberechnungen von Ingenieur-Büros immer skeptisch, weil oft ein Mercedes angeboten wird, wir aber keinen brauchen“, sagt er.

Die Stadträte haben auch gleich mit zugestimmt, dass das noch für die Stadtsanierung bereitstehende Geld mit für das Brandschutzprojekt verwendet wird. Dabei handelt es sich um über 36000 Euro. Und die müsste Seifhennersdorf zurückzahlen, wenn das Geld nicht für die Stadtsanierung verwendet wird. Aber die Stadt muss sich dabei auch sputen, denn das Geld muss noch 2018 verbaut sein.

Das liegt natürlich auch im Interesse von Ina Köhler und Heiner Haschke. „2018 feiern wir 20 Jahre Leinewebers Pilzwochenende. Und das große Wanderfreundetreffen aus ganz Deutschland findet hier statt“, erzählt er. Rund 17000 Besucher kommen jährlich zu den Veranstaltungen und ins Museum, berichtet Heiner Haschke. Dieses Kulturangebot müsse erhalten bleiben. Und er lädt auch gleich am 1. Advent zu Karaseks 60. Naturmarkt – einem Weihnachtsmarkt der besonderen Art ein. Im reizvollen Ambiente des historischen Bulnheimischen Hofs und auf dem Parkplatz des Karasek-Museums erwarten hier von 11 bis 18 Uhr etwa 50 Direktvermarkter und Händler aus ganz Sachsen und Nordböhmen die Besucher.

