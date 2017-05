Hoffnung für Sternekoch Hermann Trotz der Insolvenz startet er wieder neu. Mit ähnlichen Problemen wie der Gastronom kämpft die ganze Branche.

Stefan Hermann blickt positiv in die Zukunft und will mit seinem Konzertplatz mehr Gäste erreichen. © Sven Ellger

Ungläubig hatten viele Gourmets und Gastronomen zu Ostern die Nachricht aufgenommen: Sternekoch Stefan Hermann meldet Insolvenz an. Hermann, der in diesem Jahr mit seinem Restaurant „Bean& Beluga“ sein zehnjähriges Jubiläum feiert und mit dem Restaurant „William“ im Staatsschauspiel und dem „Atelier Sanssouci“ in Radebeul ein Gastro-Imperium aufgebaut hat, soll zahlungsunfähig sein? Doch was viele nicht glauben wollten, stimmt. Saisonale Schwankungen im Umsatz und der Wegfall eines Geldgebers, dessen Name geheim gehalten wird, seien die Gründe, so der Koch und sein Insolvenzberater Bruno Kübler.

„Aktuell läuft alles gut, die Mitarbeiter haben ihr Geld für April bekommen. Keiner hat gekündigt, alle sind geblieben“, so Bruno Kübler. 97 Mitarbeiter hat Hermann. Das Restaurant in Radebeul gehört zu einer anderen GmbH und sei daher von der Insolvenz nicht betroffen. Gerade prüfen Kübler und seine Kollegen die Unterlagen, bis Ende des Monats muss ein Sachverwalter des Gerichts seinen Bericht einreichen. Wahrscheinlich zum 1. Juni eröffnet das Amtsgericht dann das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Das heißt, Hermann selbst ist verantwortlich und kein Insolvenzverwalter. Danach dürfen die Mitarbeiter nicht mehr aus dem Insolvenzgeld bezahlt werden, sondern aus der Insolvenzmasse, so Kübler. Die Gläubigerversammlung ist für August geplant, dort entscheiden die Gläubiger, ob sie sich auf das Verfahren einlassen. Kübler blickt dem positiv entgegen: „Die Sommersaison auf dem Konzertplatz ist gut angelaufen, der Umsatz stimmt, und die Konzerte werden hoffentlich gutes Geld einspielen.“ Geplant sind unter anderem Auftritte von Keimzeit und Bonnie Tyler.

Der Konzertplatz gilt als das „Sorgenkind“ von Stefan Hermann. Doch nicht im Winter herrscht dort Flaute, sondern in den vergangenen Jahren im Sommer. Daher war Hermann auf eine Zwischenfinanzierung angewiesen, die finanzielle Engpässe überbrückte. So eine Zwischenfinanzierung ist in der Gastronomie durchaus üblich. Das bestätigten mehrere Branchenkenner und Dresdner Gastronomen. „Für viele Betriebe ist eine Zwischenfinanzierung nötig, weil sie in einigen Monaten deutlich schlechtere Einnahmen haben“, so Thomas Gaier, Geschäftsführer von Schloss Eckberg. Denn die Kosten für Personal und Location laufen weiter, egal ob Gäste da sind oder nicht.

Ein weiterer Kostenfaktor, unter dem vermutlich auch Stefan Hermann leidet, sind die extrem gestiegenen Lohnkosten für die Köche. Brancheninsider sprechen gegenüber der SZ von rund 40 Prozent mehr Monatslohn für einen Koch als noch vor zehn Jahren. Der Grund: Der Nachwuchs fehlt. Und die Fachkräfte, die es gibt, wissen, was sie wert sind. Immer weniger Absolventen werden überhaupt fertig mit der Lehre. Während 2007 noch 268 junge Menschen ihre Ausbildung zum Koch begannen, waren es 2016 nur noch 102. Nur 82 Prozent eines Jahrganges bestehen die Ausbildung, sagt Industrie- und Handelskammer-Sprecher Lars Fiehler. „Wir müssen dringend Werbung machen, das zeigen auch meine Schülerzahlen“, betont Siri Leistner, selbst gelernte Köchin und Schulleiterin am Berufsschulzentrum für Gastgewerbe. Lernten bei ihr 2005 noch 2 500 Schüler, sind es derzeit nur 1 100.

Es gibt nicht nur kaum, sondern auch zu wenig Restaurantfachleute. War es früher üblich, Saisonkräfte über den Winter zu entlassen und dann wieder neu einzustellen, kann sich das heute kaum ein Gastronom oder Hotelier mehr leisten, denn dann bekommt er keine Leute mehr. „Die Mehrzahl meiner Angestellten sind das ganze Jahr über da“, so Eckberg-Chef Thomas Gaier. Das führt zu wesentlich höheren Personalkosten. Axel Klein, Geschäftsführer der Dehoga Dresden, kennt noch mehr Gründe, warum die Lage für Gastronomen schwieriger wird und im schlimmsten Fall zur Insolvenz führen kann. „Durch den Mindestlohn sind die Gehälter gestiegen, außerdem die Versicherungsprämien für die Angestellten.“

Auch die Produkte, vor allem die aus regionaler Herstellung, sind erheblich teurer geworden. Das weiß auch Stefanie Heckel vom Dehoga-Bundesverband. „In den letzten Monaten sind insbesondere die Preise für Fisch und Fischwaren, Molkereiprodukte und Eier sowie Obst und Gemüse überproportional nach oben geklettert.“ Gerade ein Sternerestaurant habe sehr hohe Wareneinsatzkosten und müsse daher besonders gut ausgelastet sein, um finanziell tragfähig zu bleiben.

