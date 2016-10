Hoffnung für Steinbruchbrücke an der B 170 Die Stadt Dipps will jetzt selbst bauen, allerdings an einem anderen Standort. Dahinter steckt der Eisvogel.

zurück Bild 1 von 3 weiter Hier an der Ampelkreuzung der B 170 mit der Wolframsdorfer Straße soll wieder eine Fußgänger- und Fahrradbrücke über die Rote Weißeritz führen. Eigentlich war das Aufgabe des Landesamts für Straßenbau und Verkehr, aber das hat sich nun mit der Stadt geeinigt, dass diese den Bau übernimmt – gegen Kostenerstattung. © Egbert Kamprath Hier an der Ampelkreuzung der B 170 mit der Wolframsdorfer Straße soll wieder eine Fußgänger- und Fahrradbrücke über die Rote Weißeritz führen. Eigentlich war das Aufgabe des Landesamts für Straßenbau und Verkehr, aber das hat sich nun mit der Stadt geeinigt, dass diese den Bau übernimmt – gegen Kostenerstattung.

Der Eisvogel hat an der Roten Weißeritz sein Jagdrevier. Darauf müssen die Brückenbauer Rücksicht nehmen.



Es gibt neue Hoffnung für die Steinbruchbrücke. An dieses Bauwerk erinnern sich viele Dippser. Es war eine massive Brücke aus Beton, die eine direkte Verbindung zur Eichleite, einem beliebten Gebiet für Spaziergänger am Uferhang der Roten Weißeritz, herstellte. Und für die Anwohner aus der Siedlung war es eine Möglichkeit, auf den Fußweg zu gelangen, der die Kernstadt mit Ulberndorf verbindet. Hier zu gehen, war sicherer und ruhiger als entlang der Bundesstraße B 170.

Doch die Brücke wurde 2010 abgerissen im Zuge des Ausbaus der Bundesstraße und aus Hochwasserschutzgründen. Damals war versprochen und auch fest in die Planung aufgenommen, dass hier wieder eine Fuß- und Fahrradbrücke über den Fluss gebaut wird. Doch darauf warten die Dippser bis heute. Immer wieder fragten auch Bürger in der Redaktion der Sächsischen Zeitung, was aus dem Wiederaufbau wird.

Stadtrat entscheidet

Nun werden die Karten neu gemischt. Das eigentlich zuständige Landesamt für Straßenbau und Verkehr gibt die Aufgabe ab. Isabell Siebert, die Sprecherin des Landesamts, teilte dazu mit: „Nach mehreren Abstimmungsrunden besteht mit der Stadt Dippoldiswalde Einvernehmen, dass diese die Wiederherstellung der Steinbruchbrücke im Auftrag und im Einvernehmen mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr plant und bauen lässt.“

„Ob wir das so machen, muss der Stadtrat noch entscheiden“, sagt der Dippoldiswalder Bauamtsleiter Bernd Kohl. „Wir haben das dem Landesamt so vorgeschlagen.“ Dort sind die Dippser auf offene Ohren gestoßen. Das Land müsste die Baukosten tragen und der Stadtverwaltung eine Pauschale zahlen, weil der Brückenbau auch für die Bauabteilung der Stadt mit Arbeit verbunden ist.

Die Übernahme des Baus durch die Stadt bietet sich an. Erstens hat das Landesamt diesen Bau bis heute nicht auf die Reihe bekommen. Zweitens ist die Stadt ohnehin dabei, den Wanderweg entlang der Roten Weißeritz wieder herzustellen. Er ist beim Hochwasser 2013 weggespült worden. Ob es gelingt, beide Bauvorhaben gleichzeitig auf den Weg zu bringen, ist ungewiss. Der Wegebau im Rahmen des Hochwasserwiederaufbaus müsste bald beginnen. „Der Brückenbau muss erst geplant werden“, sagt Kohl. Dieser Bau wird also etwas später kommen. Aber nun besteht die Aussicht, dass wenigstens etwas losgeht und in absehbarer Zeit sowohl die Flussüberquerung als auch der Fußweg von Dipps nach Ulberndorf wieder funktionieren.

Brücke war Engstelle

Die alte Steinbruchbrücke war ja ein massiver Betonbau, auf dem Lkws den Steinbruch auf der Ostseite der Weißeritz erreichen konnten. Daher hatte die Brücke auch ihren Namen. Lastwagen fuhren dort schon lange nicht mehr. Der Steinbruch ist vor Jahrzehnten schon eingestellt worden. Aber die Brücke war trotzdem praktisch als Zugang zur Eichleite. Doch bereits seit dem Hochwasser 2002 stand sie infrage. Damals hat sich dort die Weißeritz aufgestaut und ist über die Ufer getreten. Schnell stand fest: Diese Engstelle muss beim Hochwasserausbau beseitigt werden. Dazu kam, dass die B170 ausgebaut wurde. Zu den neuen Plänen für die Straße passte die alte Brücke auch nicht mehr. Also wurde sie abgerissen.

Doch mit dem Wiederaufbau gab es unerwartete Probleme. Die Landestalsperrenverwaltung wollte an dieser Stelle das Ufer absenken, und die Straßenbauer hatten dazu passend ihre Brücke entworfen. Doch die Planer hatten nicht bedacht, dass dort der Eisvogel auf Jagd geht. Also gab es vonseiten des Naturschutzes keine Genehmigung für dieses Vorhaben. Ein nächster Entwurf für die Brücke sah eine steile Rampe vor, die nicht behindertengerecht gewesen wäre. Der ist auch durchgefallen.

Dann wurde es ruhig um die Brücke. Das Hochwasser 2013 hat den Wanderweg entlang der Roten Weißeritz großteils zerstört. Ohne diesen Weg war auch die Brücke nicht besonders sinnvoll. Wenn der jetzt aber wiederaufgebaut wird, dann ist auch das Brückenthema wieder aktuell.

Nun ist eine Lösung ins Auge gefasst, nach der die Brücke rund 70 Meter flussabwärts von ihrem alten Standort verschoben wird. Sie käme dann auf die Höhe der Ampelkreuzung, wo die Wolframsdorfer Straße auf die B170 mündet. Das hätte noch einen weiteren Vorteil. Hier haben Fußgänger und vor allem Kinder mit der Druckknopfampel eine sichere Möglichkeit, die Bundesstraße zu überqueren, wenn sie auf die Brücke wollen. Man darf gespannt sein, ob die Stadt Dippoldiswalde schafft, was dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr nicht gelungen ist.

zur Startseite