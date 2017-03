Hoffnung für Skating-Rundweg Der Ottendorfer Gemeinderat bespricht das Projekt am Montag. Parallel dazu soll gleichzeitig ein weiteres Vorhaben realisiert werden.

Skaten bei jedem Wetter? Ein Rundweg könnte dafür in Ottendorf entstehen. © dpa

Zuletzt mussten die Ottendorfer Ortsforscher einen herben Rückschlag verdauen. Denn seit rund einem Jahr versuchen die Oberschüler der Interessengemeinschaft im Ottendorfer Gewerbegebiet einen Skating-Rundweg zu realisieren. Dieser sollte eine Länge von einem Kilometer haben und sowohl für Fahrradfahrer, Inlineskater oder Skateboarder zur Verfügung stehen. Der Dresdner Heidebogen hatte den jungen Ottendorfern sogar schon Fördermittel zugesagt, die dann allerdings vom Landratsamt Bautzen wieder gestrichen wurden. Grund: Der Weg, der umgebaut werden soll, befindet sich im Eigentum der Gemeinde und nur sie darf diesen bebauen.

Deswegen haben die Ortsforscher gemeinsam mit Sozialpädagogin Antje Krieck, die das Projekt stets begleitet hat, mehrere Gespräche mit der Gemeinde geführt. Denn aufgeben wollten die Schüler ihr Herzensprojekt nicht. Und am kommenden Montag, den 3. April, hat es der Skating-Rundweg immerhin auf die Tagesordnung des Gemeinderates geschafft. Dabei soll gleichzeitig über die Möglichkeit eines Skaterparks gesprochen werden. Dieses Projekt verfolgt die Gemeinde Ottendorf-Okrilla ebenfalls seit einigen Jahren, wollte diesen an der Grund- und Oberschule realisieren. Beide Vorhaben könnten sich nun im Gewerbegebiet also perfekt ergänzen. Die Sitzung beginnt 19 Uhr im Ratssaal des Rathauses. (ste)

