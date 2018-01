Hoffnung für Restaurantleiter? Gastronom Christian von Canal kämpft für seinen tunesischen Mitarbeiter. Jetzt wird es spannend.

Hoffen auf die Härtefallkommission: Restaurantleiter Bechir Arafet und Christian von Canal. © Christian Juppe

Es gibt einen Hoffnungsschimmer: Bechir Arafet, der tunesische Restaurantleiter von Christian von Canal, könnte ein Fall für die Härtefallkommission werden. Am Dienstag gab es ein Gespräch zwischen Canal, seinem Mitarbeiter und einem Vertreter des Ausländerbeauftragten Geert Mackenroth (CDU). Dieser prüft jetzt, ob er den Antrag auf Härtefall bei der Kommission einbringt. In den kommenden Tagen will Mackenroth sich äußern. Wenn der Politiker sich dagegen entscheidet, will der Flüchtlingsrat einspringen und seinerseits den Antrag stellen. Grundsätzlich sei es aber möglich, dass sich die Härtefallkommission, deren Vorsitzender Mackenroth ist, dem Fall annimmt. Und das obwohl der Tunesier kein Asylbewerber ist, so Mackenroths Sprecher Markus Guffler. „Es war ein gutes Gespräch, über zwei Stunden war auch unsere Anwältin dabei“, erzählt Canal, der in Dresden unter anderem das Enchilada und das Kraftwerk Mitte betreibt.

Der Restaurantleiter Bechir hat Angst, nach Tunesien abgeschoben zu werden. „Meine Duldung ist am 4. Januar abgelaufen“, erzählt der 29-Jährige in fließendem Deutsch. Er war vor sechs Jahren nach eigenen Angaben als Tourist eingereist. Beim Termin in der Ausländerbehörde wurde ihm gesagt: bis zum 19. Januar habe er Zeit, freiwillig auszureisen. Danach droht die Abschiebung. Ein Ausweisdokument für die freiwillige Ausreise habe ihm die Ausländerbehörde schon besorgt, erzählt er. Über die Gründe können der Tunesier und sein Chef nur mutmaßen, sagen sie.

„Er ist wohl einfach dran“, sagt Christian von Canal. Beide geben jedoch auch zu, mal eine Frist nicht eingehalten zu haben. Konkreter werden sie nicht. „Seit Jahren arbeitet Bechir für mich, ich bin tief betroffen und verstehe nicht, was hier vorgeht“, sagt Canal. Er schätze seinen Mitarbeiter für dessen Loyalität. Im Internet auf der Seite von sz-online.de und auf der Facebookseite der Sächsischen Zeitung kommentierten viele Leser den Text über die drohende Abschiebung.

Nutzer Sven P. schreibt: „Es ist wirklich nicht mehr zu ertragen, den ehrlichen Menschen, welche sich hier integrieren und sich was aufbauen, wird jeder mögliche Stein in den Weg gelegt.“. Max Anders vermutet System dahinter: „Es wird versucht abzuschieben, dessen man habhaft wird. Natürlich erwischt es dabei die zuerst, welche mit festem Wohnsitz und regelmäßiger Arbeitstätigkeit kalkulierbar sind.“ Heike Naumann ist anderer Meinung: „Droht ihm der Tod in seinem Heimatland? Wenn nicht, dann ist er nur ein Wirtschaftsflüchtling und sollte abgeschoben werden.“

