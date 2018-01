Hoffnung für Obermarktcenter Die Drogeriekette Rossmann hat das Gelände erworben. Noch diesen Frühling sollen die Bauarbeiten beginnen.

Symbolfoto © Claudia Hübschmann

Waldheim. Nun ist es spruchreif. Das Gelände, auf dem eigentlich schon seit über zehn Jahren das Obermarktcenter stehen sollte, wurde erneut verkauft. Doch dieses Mal hat das Areal kein Investor erworben, sondern die Drogeriekette Rossmann. Die Drogeriekette zeigte schon früher Interesse an der Ladenfläche im Obermarktcenter. Neben NKD war sie eine der ersten möglichen Mieter. Nun tritt Rossmann als Besitzer und Betreiber des neuen Gebäudes auf. „Der Kaufvertrag zwischen der Firmengruppe Krause und Dirk Rossmann ist in trockenen Tüchern“, bekräftigte Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) gegenüber dem Döbelner Anzeiger.

Die Firmengruppe Krause war der letzte Besitzer in einer Reihe von Investoren, die erst das Center bauen und betreiben wollten, aber letztendlich abgesprungen sind. Doch nun soll es Schlag auf Schlag gehen. Spatenstich soll zwischen März und April sein. Fertiggestellt werden soll das neue Center noch in diesem Jahr.

Damit könnte die Stadt Waldheim eines ihrer Sorgenkinder endlich loswerden. Seit mehr als zehn Jahren sollte am Obermarkt ein Einkaufszentrum stehen. Doch fehlende Genehmigungen sowie neu benötigte Gutachten und abspringende Investoren zögerten den Bau immer weiter hinaus. So ging der Bauplatz von Investor zu Investor. In der Zwischenzeit mussten sowohl die Stadt, als auch die Bürger zusehen, wie das Gelände zunehmend verwahrloste und mehr und mehr zu einem Biotop mitten in der Stadt statt zu einer Einkaufsmeile wurde.

