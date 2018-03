Hoffnung für Heuscheuner Weg Herrnhut hat entschieden, welche Straßen und Problemstellen in diesem Jahr repariert werden sollen.

Der Heuscheuner Weg in Großhennersdorf ist im desolaten Zustand. © Matthias Weber

Herrnhut. Die Anwohner des Heuscheuner Weges in Großhennersdorf können sich über die Reparatur des problematischen Straßenstückes freuen. Der Stadtrat bestätigte den desolaten Straßenabschnitt, für dessen Erneuerung die Anwohner eine Unterschriftenliste an die Stadt übergeben hatten, neben acht weiteren dringend nötigen Reparaturen in einem Beschluss.

So soll es unter anderem auch Arbeiten am Heideweg in Rennersdorf, am Geh- und Radweg Berthelsdorfer Allee, in der Siedlung in Rennersdorf, in der Nordstraße, Zur Buche und am Radweg des Herrschaftsgartens geben.

Mit dem Geld, das der Freistaat der Stadt bereitstellt sind lediglich Reparaturen möglich, so der Bürgermeister. Die Summe beläuft sich auf 141000 Euro, allein 128000 Euro kommen vom Land, die weiteren Gelder zahlt die Stadt aus der eigenen Tasche. Der größte Teil der Summe – allein 60000 Euro – sollen für die Arbeiten am Heuscheuner Weg genutzt werden. Dort wird das Teilstück zwischen der Betonstraße und dem bereits sanierten Stück in Ordnung gebracht werden.

