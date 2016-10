Hoffnung für Henle Zweieinhalb Jahre steht das frühere Kaufhaus leer. Nun könnte sich dort etwas tun.

Ziehen bald neue Geschäfte in das frühere Kaufhaus Henle an der Hauptstraße ein? Hausbesitzerin Karin Henle zeigt sich zuversichtlich, dass sich in dem Ladenlokal bald etwas tut. „Es gibt schon Interessenten“, bestätigt sie. Wer einziehen wird, verrät sie aber noch nicht. Zuvor müssten bauliche Fragen geklärt werden: Weil das Kaufhaus sehr groß ist, sollen aus dem einen Ladenlokal wieder zwei gemacht werden. Die Anträge lägen bei der Denkmalschutzbehörde. Henle rechnet in den nächsten drei Wochen mit einem Bescheid. Dann könnte sich endgültig entscheiden, wie es mit dem Kaufhaus weitergeht. Das Kaufhaus Henle steht seit Ende März 2014 leer. Trotz zahlreicher Interessenten hatte sich bisher kein Nachmieter gefunden. (stl)

