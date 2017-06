Hoffnung für Görlitzer Bombardier-Werk Das Unternehmen will acht Millionen Euro ins Görlitzer Werk investieren. Zum Stellenabbau ab 2020 wurde jedoch noch nichts bekannt.

Der Zughersteller Bombardier Transportation streicht in Deutschland in den nächsten Jahren bis zu 2 200 seiner 8 500 Arbeitsplätze. Das teilt die Deutsche Presse-Agentur mit. Betriebsbedingte Kündigungen soll es nicht geben, wie das Unternehmen am Donnerstag in Hennigsdorf ankündigte.

Die Ergebnisse der soeben beendeten Aufsichtsratssitzung von Bombardier stoßen im sächsischen Wirtschaftsministerium auf positive Resonanz, heißt es am Donnerstagnachmittag aus der Behörde. Geschäftsführung und Arbeitnehmervertreter von Bombardier Transportation haben sich auf die Grundzüge für die Neuausrichtung und Sicherung der deutschen Standorte geeinigt. So sollen nun alle deutschen Bombardier-Standorte - darunter das „Sachsenwerk“ mit den Standorten Bautzen und Görlitz - erhalten bleiben und eine Perspektive für die Zukunft bekommen, heißt es.

Wirtschaftsminister Martin Dulig: „Die Entscheidungen heute deuten in die richtige Richtung. Im Vergleich zur Ausgangslage, welche einen massiven Stellenabbau vorsah, bin ich nun verhalten optimistisch, dass die vielen Gespräche, die wir in den vergangenen Monaten gemeinsam mit dem Betriebsrat, den Gewerkschaften und der neuen Geschäftsführung von Bombardier führten, tatsächlich dazu beigetragen haben, dass unsere gut qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den beiden Standorten eine Perspektive haben.“

In die deutschen Standorte sollen bis 2020 70 Millionen Euro investiert werden. Davon entfallen allein 28 Millionen Euro in den kommenden zwei Jahren auf Sachsen.

In die Modernisierung des Standortes Görlitz sollen rund 8 Millionen Euro investiert werden. Görlitz soll ein Kompetenzzentrum und Industrie-4.0-Standort mit hohem Automatisierungsgrad für die Produktion von Wagenkästen für Doppelstockzüge und Straßenbahnen werden. Dies gelte für Wagenkästen aus Stahl und Aluminium. Allein mit der Aluminiumkompetenz habe Görlitz ein Alleinstellungsmerkmal unter den europäischen Standorten. Ab 2022 sind weitere Investitionen beispielsweise in die Automation möglich, sofern die Wettbewerbsfähigkeit der Produktion im Konzern und am Markt gegebenen ist.

Zum geplanten Beschäftigungsabbau, mit dem wahrscheinlich ab 2020 begonnen werden soll, wurde heute nichts bekannt. Dulig: „Wir erwarten von Bombardier, dass nun schnell alle noch offenen Fragen geklärt werden und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Sicherheit geben wird. Das Unternehmen kann auf den Freistaat Sachsen zählen. Wir erwarten im Gegenzug, dass Bombardier zu seiner sozialen Verantwortung steht.“

