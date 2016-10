Hoffnung für Fernbusse am Bahnhof Neustadt Am Schlesischen Platz dürfen keine Fernbusse mehr halten. Nun könnte die Station allerdings wiederbelebt werden.

An der Hansastraße fahren zwar noch die Busse der Firma Flixbus, die Station auf der anderen Seite des Neustädter Bahnhofs wurde allerdings ersatzlos gestrichen. © Sven Ellger

Der Wegfall der Haltestelle am Schlesischen Platz hatte für reichlich Ärger gesorgt. Seit Juni darf das Fernbusunternehmen Berlin Linienbus die Station auf dem Vorplatz des Neustädter Bahnhofs nicht mehr anfahren; die Konzession wurde nach Auslaufen nicht verlängert. Die Neustädter Ortsbeirätin Benita Horst (FDP) kämpfte von Anfang an für den Erhalt der Haltestelle, sammelte 901 Unterschriften in einer Online-Petition. Am Montagabend stellte sie diese im Neustädter Ortsbeirat der FDP und der Freien Bürger vor.

Demnach soll Oberbürgermeister Dirk Hilbert (ebenfalls FDP) schnellstmöglich ein Konzept vorlegen, wie alle Fernbusunternehmen weiterhin den Bahnhof Neustadt anfahren können. Das könnte durch die Wiederbelebung der Station am Schlesischen Platz oder durch das Einrichten einer neuen Haltestelle möglich sein. „Viele Neustädter nutzen Fernbusse“, so Horst. Noch fährt zwar auf der anderen Seite des Neustädter Bahnhofs – an der Hansastraße – das Unternehmen Flixbus. Allerdings ließ die Stadt bisher immer offen, ob die Erlaubnis nach Ablaufen im Jahr 2023 verlängert werden soll. Mehrfach hatte die Stadt auf die Pläne für einen Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) verwiesen. „Allerdings gibt es genug Städte, in denen es neben einer zentralen Haltestelle noch weitere gibt – die Neustädter Elbseite sollte nicht außer Acht gelassen werden“, sagt Horst. „Wer weiß außerdem, wie lange uns das Thema ZOB noch begleitet.“

Tatsächlich wird schon seit 1999 über den Bau des Bahnhofs gesprochen. Passiert ist bisher nichts – unter anderem, weil das Geld fehlte. Nun kommt allerdings wieder Bewegung in die Sache: Die Stadt hat eine Vorlage erarbeitet, in der sechs verschiedene Standorte verglichen werden. So ist ein ZOB nicht nur – wie bisher meist vorgeschlagen – zwischen Wiener Platz und der Brückenauffahrt zur Budapester Straße denkbar. Auch auf der Westseite des Wiener Platzes, an der Bayrischen Straße, am Elbepark, am Flughafen oder am Neustädter Bahnhof könnte er errichtet werden.

Die Neustädter Ortsbeiräte sprachen sich am Montagabend aber zunächst mit großer Mehrheit dafür aus, dass am Neustädter Bahnhof schnellstmöglich eine Lösung gefunden wird. Nun beraten noch der Pieschener Ortsbeirat und der Kulturausschuss, dann entscheidet der Stadtrat.

