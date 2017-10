Hoffnung für die Volksbank-Kunden Die Bank hat eine Lösung gefunden, wie Kittlitzer und Großhennersdorfer weiter Geld in ihren Orten abheben können.

Andreas Zimmermann (Kittlitzer Vereine), Bernhard Locke (Gewerbetreibender), Heidemarie Fischer (Kreisseniorenrat) und Uwe Wislienus (Stadtrat, Gewerbetreibender) übergeben dem Volksbank-Vorstandsvorsitzenden der Volksbank Löbau-Zittau, Wolfgang Zürn, eine Unterschriftenliste Kittlitzer Bürger für den Erhalt der Volksbank im Ort. © Bernd Gärtner

Großhennersdorf und Kittlitz plagt die gleiche Sorge: Wo kann man noch Geld abheben, wenn die Volksbank im Frühjahr 2018 ihren Geldautomaten vor Ort abschraubt? Genau das hat die Bank in diesem Sommer angekündigt und seitdem regt sich Widerstand: In Kittlitz wurden Unterschriften gesammelt, um zu protestieren. Die Listen wurden vor Kurzem in der Hauptgeschäftsstelle der Volksbank Löbau-Zittau eG in Neugersdorf an den Vorstand überreicht.

Auch in Herrnhut hatte es Aufregung gegeben. Im September-Stadtrat war die Entscheidung der Bank deutlich kritisiert worden. Bürgermeister Willem Riecke (Herrnhuter Liste) hatte bereits Kontakt zum Vorstandsvorsitzenden Wolfgang Zürn aufgenommen. Der Stadtrat sandte ein zusätzliches Protestsignal, auch bei den Bürgern regt sich Widerstand gegen den vermeintlich unveränderlichen Beschluss.

Nun ist eine Lösung in greifbarer Nähe. Das erklärte jedenfalls der Vorstandsvorsitzende der Volksbank, Wolfgang Zürn, auf SZ-Nachfrage. Die Volksbank habe einen externen Bankautomatenbetreiber gefunden, der in den beiden Orten einen Automaten installieren werde. „Das ist so wie auf Bahnhöfen oder Flughäfen“, erklärt der Volksbank-Vorstand. Mit dem Anbieter, der in ganz Deutschland und auch europaweit Tausende solcher Automaten betreibt, sei man übereingekommen und habe gute Konditionen für die eigenen Kunden ausgehandelt: „Volksbankkunden werden fürs Abheben 50 Cent zahlen, den Rest tragen wir“, sagt Zürn. Kunden anderer Banken müssen 3,95 Euro pro Auszahlung entrichten. Vor dieser Lösung hatte die Bank noch andere Varianten erwogen: „Schon parallel zu den Gesprächen mit dem Herrnhuter Bürgermeister haben wir nach einer Lösung gesucht“, betont Zürn. Es ging um die Frage, ob man nicht bei einem Unternehmen im Ort, einem Händler oder Supermarkt das Bankgeschäft unterbringen kann. „Wir haben schnell gemerkt, dass dies in Kittlitz und Großhennersdorf nicht möglich ist“, so Wolfgang Zürn. Auch eine fahrbare Filiale – wie bei der Sparkasse – war erwogen worden. „Ich bin glücklich, dass wir nun diese Möglichkeit gefunden haben“, sagt der Vorstandsvorsitzende.

Wann und wo genau die Automaten angebracht werden, ist noch nicht endgültig klar. Fest steht aber, dass die bisherigen Bankautomaten erst dann abgebaut werden, wenn die neuen vor Ort sind, damit für die Kunden keine Lücke entsteht. Möglicherweise ist diese – in der Region neue Lösung – bald auch an anderen Orten eine Alternative, so Zürn. Denn mit den aktuellen Herausforderungen – dem derzeitigen Zinsniveau und der zunehmenden Digitalisierung, also dem Online-Banking – haben alle Kreditinstitute zu kämpfen. Die derzeitige Lage war der Grund für die Entscheidung, dass es in Kittlitz und Großhennersdorf nicht so weitergehen kann wie bisher.

