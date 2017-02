Hoffnung für die Lutherkirche Die letzte Bauetappe für die Außensanierung steht an. Eine deutschlandweite Spendensammlung soll dabei helfen.

Die ehrenamtliche Baubeauftragte Margrit Kempgen zeigt die Schäden an einer Wand in der Empore der Lutherkirche. Weil von außen seit Jahrzehnten Wasser eindringt, platzen innen Putz und Steine ab. Die Schäden werden immer größer, solange die Außensanierung nicht geschafft ist. © nikolaischmidt.de

Margrit Kempgen reibt mit dem Finger über den Innenputz in der Empore der Lutherkirche. Ganz leicht nur, ohne großen Druck. Doch zack, schon ist es passiert: Ein Stückchen Putz bröckelt ab und fällt auf den Boden. „Kein Wunder“, sagt die ehrenamtliche Baubeauftragte: „Jahrzehntelang ist von außen Wasser eingedrungen, nun ist hier drinnen alles feucht.“

Das Problem an dem Gebäude: Nach einer Sanierung zu DDR-Zeiten rauschte viele Jahre lang bei Regen Wasser aus den Wasserspeiern auf die Pfeiler hinab. Dadurch haben sie großen Schaden genommen und sind durchlässig geworden. Nach Aussage von Architektin Doris Kohla wurde als Erstes die Schadensursache beseitigt: „Im Jahr 2010 haben wir die Regenwasserableitung wieder in ihre ursprüngliche Form zurückgeführt.“ Seither kommt also kein Wasser mehr nach. Das, was schon in dem teilweise mehr als einen Meter dicken Mauerwerk drin ist, richtet aber nach wie vor Schaden an – innen wie außen.

Die Bauarbeiten an dem Gotteshaus laufen seit über fünf Jahren. Zunächst wurden in den Jahren 2011 und 2012 die beiden ersten und kaputtesten der insgesamt acht Pfeiler saniert. Nach und nach folgten dann die anderen sechs Pfeiler, der Westgiebel, der dem Lutherplatz und -denkmal zugewandt ist und das aufwendigste Portal der neuromanischen Kirche darstellt, der Ostgiebel, und schließlich der zur Landeskronstraße gewandte Nordgiebel. Inklusive der Notsicherung sind bisher 1,3 Millionen Euro in die Sanierung der Kirche geflossen.

In diesem Jahr wollen Margrit Kempgen, Doris Kohla und die evangelische Innenstadtgemeinde die Außensanierung abschließen. Der zur Krölstraße gewandte Südgiebel und anderthalb Widerlager fehlen noch. Alles in allem rechnen die Frauen mit Kosten von 450 000 Euro. Vom Bund haben sie im November eine mündliche Förderzusage über 185000 Euro erhalten. Das Geld fließt aber nur, wenn der Freistaat ebenso viel dazugibt. Margrit Kempgen ist guter Dinge, dass er das tun wird. Die Frage ist nur, wann. Gut möglich, dass es erst im Mai so weit sein wird. „Wir können mit der Ausschreibung und dem Bau jedenfalls erst starten, wenn wir die Zusagen haben“, sagt sie. Geben Bund und Freistaat zusammen 370 000 Euro, dann fehlen immer noch 80000 Euro. Davon sind 50000 Euro gesichert. Das Geld kommt von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD) und der letzten Rate der Altstadtstiftung. Beides wurde voriges Jahr zugesagt und kann auf 2017 übertragen werden.

Dann fehlen immer noch 30 000 Euro. Dafür hat sich Margrit Kempgen erneut an die DSD gewandt. Die hat jetzt eine Spendensammlung in ihrem Magazin „Monumente“ gestartet. Es berichtet in seiner Februar-Ausgabe auf sechs Seiten über die Görlitzer Lutherkirche. Zusätzlich will die Innenstadtgemeinde Geld sammeln. Wahrscheinlich im August gibt es ein großes Familienfest auf dem Lutherplatz – nicht nur für Gemeindemitglieder, sondern für jedermann. „Außerdem planen wir mehrere Benefizkonzerte“, sagt Ruth-Andrea Lammert von der Innenstadtgemeinde. Für den 17. Juni, 16 Uhr, steht zum Beispiel das Jubiläumskonzert des Görlitzer Lehrerchores auf dem Plan. Auch der Singekreis Markersdorf sowie Grundschulkinder werden an diesem Nachmittag mit dabei sein.

Wenn das Geld zusammenkommt, soll der komplette letzte Bauabschnitt im Lutherjahr 2017 über die Bühne gehen. Fertig wäre die Kirche dann aber längst nicht. Die gesamte Innensanierung steht noch aus. Bevor sie starten kann, muss das Mauerwerk aber erst einmal trocknen. „Die Ostseite wurde 2013 von außen saniert, aber innen blüht sie immer noch aus“, sagt Doris Kohla. Margrit Kempgen rechnet gar mit fünf bis sieben Jahren, bis alles trocken ist. Frühestens in drei Jahren, so glaubt sie, können die Innenarbeiten starten. Wichtig sei jetzt aber erst einmal, außen fertig zu werden: „Wenn wir damit noch länger warten, geht immer mehr kaputt.“ Zudem würde sich dadurch die Innensanierung auch zeitlich verzögern.

Spenden an die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, IBAN DE71 500 400 500 400 500 400, BIC: COBADEFFXXX, Verwendungszweck: „1121196X Görlitz, Lutherkirche“

