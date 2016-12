Hoffnung für die kleine Amalia Für den 14. Januar ist eine Typisierungsaktion für das Mädchen in Radeberg geplant.

Die dreijährige Amalia aus Liegau ist an Blutkrebs erkrankt. © privat

Die Hilfsbereitschaft und auch das Mitgefühl sind riesig! Am Mittwoch hatten wir über die dramatische Diagnose berichtet, die Ärzte der dreijährigen Amalia aus Liegau-Augustusbad am Freitag gestellt hatten – das Mädchen ist an Blutkrebs erkrankt. Und wir berichteten ebenfalls darüber, dass sich die Familie diesem traurigen Schicksal nicht kampflos ergeben will. Carmen Böttger, die Oma des Mädchens, ist seit Jahren engagierte Kämpferin gegen Blutkrebs und hat als gelernte Krankenschwester in den vergangenen Jahren immer wieder Typisierungsaktionen mit organisiert. Jüngst zum Beispiel für den kleinen Jonas aus Bautzen, für den sie auch im Radeberger Gymnasium eine solche Typisierungsaktion mit auf den Weg gebracht hatte. Bei diesen Aktionen werden passende Knochenmarkspender gesucht, deren gesunde Stammzellen die kranken Zellen im Blut der Krebspatienten ersetzen können.

Die Chance, einen passenden Spender zu finden, ist dabei eine zwischen 1:20 000 und einer Million. „Aber es ist eine Chance“, sagt Carmen Böttger kämpferisch. Und diese Chance will sie nun auch für ihre Enkeltochter ergreifen. Gemeinsam mit dem Dresdner Verein für Knochenmark- und Stammzellenspenden hat sie zum einen ein Spendenkonto eingerichtet – denn die Auswertung jeder Typisierung kostet 50 Euro –, zum anderen haben der Verein und Carmen Böttger für den 14. Januar eine Typisierungsaktion im Radeberger Bürgerhaus organisiert. Michael Weber, der das städtische Bürgerhaus verwaltet, hatte schon gestern klargestellt, unbürokratisch bei der Bereitstellung der Räume zu helfen.

Aus dem traurigen Weihnachten für die Familie von Amalia kann nun zumindest eines voller Hoffnungen werden. Und dafür ist Carmen Böttger sehr dankbar.

Das eingerichtete Spendenkonto beim Verein für Knochenmark- und Stammzellenspenden e.V.: Commerzbank Dresden, Bankleitzahl 850 8000 00, Kontonummer 5170 060 00, IBAN DE82 8508 0000 0517 006000, Kennwort „Amalia“. Die Typisierungsaktion findet am 14. Januar von 10 bis 15 Uhr im Bürgerhaus statt.

www.vks-sachsen.de

zur Startseite