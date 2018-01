Hoffnung für die Holperpiste Die Ernst-Thälmann-Straße in Bischofswerda-Süd ist in einem sehr schlechten Zustand. Doch bisher fühlte sich niemand zuständig.

Die Ernst-Thälmann-Straße an der Schiebock-Passage muss unbedingt saniert werden. Der Stadtrat schuf jetzt die Voraussetzungen dafür. © Steffen Unger

Bischofswerda. Die Schlaglöcher in der Ernst-Thälmann-Straße sind nicht zu übersehen. Das gilt genauso für die Flicken. Viele Anwohner und auch Kunden der Schiebock-Passage wünschen sich daher schon seit Jahren, dass endlich etwas passiert. Doch bisher scheiterte schon die Diskussion darüber daran, dass Teile der Thälmannstraße scheinbar niemandem gehören.

Das hat die Stadt nun geändert. Der Stadtrat beschloss noch im alten Jahr einstimmig, dass die Straßenabschnitte unmittelbar vor der Schiebock-Passage, die kleine Parallelstraße zwischen den Blöcken und der Verbindungsweg zwischen der Thälmannstraße und der Belmsdorfer Straße in das Bestandsverzeichnis der öffentlichen Straßen Bischofswerdas aufgenommen werden. Die Ernst-Thälmann-Straße selbst zwischen der Putzkauer Straße und der Belmsdorfer Straße ist bereits öffentlich gewidmet, gehört also schon zu diesem Verzeichnis. Die Teilabschnitte, die in den 1970er-Jahren angelegt worden waren, waren scheinbar beim Übertragen der Straßen nach der Wiedervereinigung vergessen worden.

Die Stadt ging deshalb in den vergangenen Jahren davon aus, dass die städtische Wohnungswirtschaft und Bau GmbH oder die Eigentümer der Schiebock-Passage für die Asphaltwege zuständig sind. Das ist aber nicht der Fall. Die Straßen gehören nicht zu deren Grundstücken.

Die Stadt hat den Fehler deshalb nun nachträglich korrigiert und hofft so auch, die Voraussetzungen für eine Sanierung der Straßen geschaffen zu haben. „Wir sanieren jedes Jahr Straßenabschnitte mit Fördermitteln des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr“, sagte Bauamtsleiter Holger Berthel im Stadtrat. Die Maximilian-Kolbe-Straße wurde zum Beispiel im Herbst 2016 instandgesetzt, sie galt als eine der schlechten Straßen der Stadt. „Um die Maßnahmen in der Ernst-Thälmann-Straße weiterzuführen, muss die Straße öffentlich gewidmet werden“, sagte Holger Berthel.

Das Bestandsverzeichnis über die Straßen in Bischofswerda wurde Anfang der 1990er-Jahre angelegt. Es erfasst die meisten Straßen der Stadt. Gesetzliche Überleitungsregeln erlauben es, jetzt noch Straßen aufzunehmen. Die Straße muss allerdings Kriterien erfüllen, zum Beispiel unentbehrlich für den Verkehr sein.

zur Startseite