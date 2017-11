Hoffnung für den Schlosspark Der Sturm Ende Juni hat den alten Bäumen am Schloss in Rammenau mächtig zugesetzt. Noch immer sind Teile der Parkanlage gesperrt.

Teile des Schlossparks in Rammenau sind noch immer gesperrt. Darauf weisen Warnschilder wie dieses unmissverständlich hin. Das soll sich allerdings ändern. © Rocci Klein

Die Schlossverwaltung macht schon auf der Internetseite des Barockschlosses darauf aufmerksam: „Um die Sicherheit unserer Gäste zu wahren, ist der Park zurzeit teilweise gesperrt“, heißt es dort. Besucher, die regelmäßig durch den Park spazieren, kennen die Bauzäune bereits. Der Sturm Ende Juni hat auch im Schlosspark in Rammenau Schäden hinterlassen und längst nicht alle konnten in den vergangenen Wochen behoben werden. Einige Teile des Parks können deshalb schon seit Monaten nicht mehr betreten werden.

Die Schlossverwaltung arbeitet bereits genauso lange an dem Problem. Die Schwierigkeit besteht aber darin, dass der Schlosspark unter Denkmalschutz steht. Deshalb haben auch Gutachter ein wichtiges Wort mitzureden, wenn es um das Stutzen und erst recht um das Fällen der alten Bäumen geht. „Wir haben seit dem Sturm bereits 220 Bäume gepflegt“, sagt Schlossleiterin Ines Eschler. Drei Firmen waren vor Ort. Österreichische Baumkletterer halfen mit, um in schwindelerregender Höhe das Totholz herauszuschneiden. „Wir mussten damals ganz schnell angieren, schließlich brauchten wir den Platz für die Leinentage“, sagt die Leiterin. Ende August konnte die Veranstaltung dann ohne nennenswerte Einschränkungen über die Bühne gehen. 18 Bäume mussten jedoch noch einmal genauer angeschaut werden. „Dafür waren spezielle Gutachter des Denkmalschutzes aus Dresden vor Ort“, sagt Ines Eschler. Die Bäume, die so untersucht wurden, dürfen allerdings erst im November, also in den kommenden Wochen, beschnitten werden. Das schreibt unter anderem der Naturschutz wegen brütender Vögel und anderen geschützten Tierarten vor. Ein Baum ist nach Aussage der Fachleute zudem nicht mehr zu retten und muss deshalb gefällt werden. „Die Ausschreibung ist bereits gemacht“, sagt Ines Eschler. Die Firma soll so schnell wie möglich mit den Pflegearbeiten beginnen und den Baum fällen, damit der Park wieder überall zugänglich ist. „Ich hoffe, dass Ende November alles wieder offen ist“, sagt die Schlossleiterin und sieht auch Vorteile. Der jüngste Sturm vor einer Woche richtete vermutlich auch wegen der umfangreichen Pflegemaßnahmen kaum mehr Schäden an.

Ein großer Teil der Anlage ist sowieso bereits jetzt schon zugänglich. Die Besucher des Schlosses können um die Gebäude herum gehen und bis zum Teich spazieren. Der Park wurde 1825 bis 1835 unter Carl Gottlieb Hartmann neu angelegt. Viele Bäume der großen Anlage dürften damit bereits rund 200 Jahre alt sein.

zur Startseite