Gut zu wissen Hoffnung für den Nickritzer Radweg Jahrelang stockten die Planungen für die Trasse. Nun könnte alles ganz schnell gehen.

Ein Trampelpfad zum Asphalt: Wer zu Fuß oder mit dem Rad zwischen Nickritz und Pausitz unterwegs ist, hat gar keine Wahl. Er muss die Straße nutzen. Das soll sich nach Angaben des Landkreises noch in diesem Jahr ändern. © Sebastian Schultz

Als der Radweg zwischen Nickritz und Pausitz zum ersten Mal Thema war, da hieß der Riesaer Bürgermeister noch Wolfram Köhler. „Damals gab es nach unseren Beschwerden eine Verkehrszählung“, erinnert sich die Nickritzer Ortschaftsrätin Gudrun Neugebauer. Am Ende habe die Zusage gestanden, entlang der schmalen Verbindungsstraße zwischen den beiden Ortsteilen einen Radweg einzurichten. Mitte der 90er-Jahre sei das gewesen, sagt Neugebauer. „Passiert ist nichts.“

Die einhellige Meinung der Anwohner: Die schmale, kurvige Straße ist gefährlich. Der Pkw-Verkehr entlang der Kreisstraße sei relativ dicht, viele Autos zügiger als mit den erlaubten 70 Kilometern pro Stunde unterwegs. Zumal die Straße zum Schulweg vieler Kinder auf dem Dorf gehört und in den Morgenstunden wegen der nahe gelegenen Jahna auch öfter Nebelschwaden für schlechte Sicht sorgen. „Ich bin erst vor Kurzem abends wieder dort entlanggelaufen“, erzählt Gudrun Neugebauer. Sonderlich sicher habe sie sich nicht gefühlt.

Auch wenn der Kampf um den Radweg lang dauerte und von einigen Rückschlägen geprägt war: Die Anwohner blieben hartnäckig, starteten zuletzt sogar eine Petition – und hatten Erfolg. Das jahrelange Hin und Her um den Radweg-Neubau könnte demnächst ein Ende haben. Mittlerweile sei das Baurecht für den Abschnitt hergestellt, teilte das Landratsamt jüngst mit. Das war zuletzt der Knackpunkt gewesen: Eine Reihe von Grundstücksbesitzern, über deren Land der neue Radweg verlaufen sollte, hatten noch nicht in den Verkauf eingewilligt. Wohl auch, weil sie sich von den schriftlichen Anfragen der Kreisverwaltung etwas überfahren fühlten (wir berichteten). Einen ersten Durchbruch konnte der Landkreis bereits im vergangenen Jahr vermelden. Im Februar 2016 hatte es noch geheißen, zwar stünden schriftliche Zustimmungen noch aus, mittlerweile seien aber von allen Anwohnern zumindest vorläufige Zusagen eingeholt worden.

Damit blieb nur noch die Finanzierungsfrage. Der Landkreis Meißen kalkuliert für den Radweg mit Gesamtkosten von rund 270 000 Euro für Planung, Grunderwerb und Bau. Den Großteil dieser Summe, 240 000 Euro, soll der Freistaat Sachsen tragen. Weil das Landratsamt schon im vergangenen Jahr mit einem Baubeginn für 2017 rechnete, hatte es bereits damals einen Antrag auf Fördermittel beim zuständigen Landesamt für Straßenbau und Verkehr eingereicht. Das ist auch notwendig, erklärt Pressesprecherin Kerstin Thöns: „Die örtlichen Verhältnisse auf der geplanten Radwegtrasse machen es erforderlich, kurzfristig mit der Ausschreibung der Bauleistungen zu beginnen. Wird die Ausschreibung erst später ausgelöst, wäre ein Baubeginn in 2017 nicht mehr sinnvoll, da im Herbst die Erdarbeiten laufen würden.“

Keine Vollsperrung der Straße

Stattdessen könnten die Arbeiten nun tatsächlich innerhalb kurzer Zeit beginnen, denn seit vergangener Woche steht auch die Fördermittelzusage des Freistaates. Der hatte noch einmal 60 Millionen Euro für förderfähige Bauprojekte bereitgestellt – unter anderem auch den sechsstelligen Förderbetrag für den Nickritzer Radweg. Damit könnte theoretisch schon in den nächsten Wochen gebaut werden, sobald sich ein passender Dienstleister gefunden hat. Laut Kerstin Thöns sollen die Arbeiten an der Fahrradtrasse voraussichtlich drei Monate dauern. Es müsste also spätestens Ende Juni oder Anfang Juli gestartet werden, damit die Arbeiten eben nicht im Herbst beginnen.

Unter den Nickritzern sorgt die Nachricht aus Meißen für Erleichterung. „Wir freuen uns sehr, dass es nun bald losgeht“, sagt Ortschaftsrätin Gudrun Neugebauer. Sie habe schon länger gewusst, dass das Baurecht vorliegt. „Aber erst die vergangenen Tage habe ich überlegt, noch einmal anzurufen und zu fragen, wann denn nun losgebaut wird.“ Über eine andere Aussage des Landratsamtes dürften derweil die Autofahrer zumindest etwas erleichtert reagieren. Die müssen sich zwar auf Behinderungen einstellen. Eine Vollsperrung der Verbindung zwischen Nickritz und Pausitz sei aber nach aktuellem Stand nicht geplant, heißt es. Es werde zwar „unter Einschränkung des Verkehrs, aber ohne Sperrung der Straße gearbeitet“.

