Hoffnung für den Lutherplatz Über 500 Unterschriften für ein Alkoholverbot sind zusammen, die Erwartungen ans Rathaus groß. Von hier kommen nüchterne Signale – zumindest im Moment.

In welche Zukunft blickt der Lutherplatz? Wohin geht es dem gesamten Wohngebiet? In den nächsten Jahren soll viel Geld hier hinein fließen. Foto: Nikolai Schmidt © nikolaischmidt.de

537 Görlitzer sind dagegen. Sie wollen nicht, dass auf dem Lutherplatz weiter Alkohol getrunken werden darf. Sie haben sich der Forderung einer Anwohner-Initiative angeschlossen und auf Unterschriftenlisten unterschrieben, die auf der Salomonstraße in Apotheke und Pizzaria auslagen, im Pflegeheim auf der Krölstraße oder in der Tanzschule Matzke. 210 Unterzeichner kamen im Internet zusammen, wo man sich einer entsprechenden Online Petition anschließen konnte.

Initiator Michael Schlegel war hin und wieder selbst auf dem Lutherplatz, um Unterschriften zusammeln. Auch beim Familienplatz auf dem Marienplatz am Sonnabend wollen Mitglieder der Initiative nochmal ihr Anliegen unters Volk bringen. In der kommenden Woche werden die Unterschriften an Oberbürgermeister Siegfried Deinege übergeben. Das bestätigt Stadtsprecher Wulf Stibenz. Zudem stünden die Mitstreiter der Initiative in direktem Kontakt mit Silke Baenisch, die sich um die Bürgerräte kümmert. „Somit ist das Thema auch Gegenstand der diversen Beratungen im Haus“, so Stibenz.

Was als nächstes passiert, ist noch nicht wirklich klar. In den Stadtrat könnte es das Anliegen durchaus schaffen. Und dann? Selbst wenn die Räte beschließen, das bestehende – zeitlich und örtlich begrenzte – Alkoholverbot auf den Lutherplatz zu erweitern, hielte das zumindest Bürgermeister Michael Wieler für bedenklich. Denn die Görlitzer Satzung, die ohnehin bundesweit einmalig sei, wackle. Es gibt jemanden, der dagegen klagt und es könne sein, dass sie kippt.

Überhaupt findet der Bürgermeister, man könne nicht in der ganzen Stadt den Alkoholkonsum verbieten. „Das ist rechtlich nicht möglich.“ Wenn aber die Lutherplatz-Initiative Erfolg hätte, würden mit großer Sicherheit andere nachziehen – etwa die Anwohner des Sechsstädteplatzes, die ebenfalls ihre liebe Not mit den Trinkern haben. Was kein neues Phänomen ist, wie Michael Wieler immer wieder deutlich macht. Laut seinen Informationen von der Polizei gebe es auf dem Lutherplatz keine neue Lage, keine neuen Vorfälle.

Die Wahrnehmung der Anwohner ist natürlich eine vollkommen andere. Michael Schlegel berichtet weiterhin fast täglich von neuen Polizeieinsätzen. Anwohner fühlen sich um den Schlaf gebracht, belästigt, werden angepöbelt. Trinker lärmen demnach nicht nur, sondern pinkeln in die Rabatten oder verrichten sogar größere Geschäfte. Zudem steht das Problem der Trinker-Kinder im Raum, die oft bis spätabends mit vor Ort sind, manchmal unversorgt.

All das nichts Neues, sagt aber der Bürgermeister. Dass auch er sich wünscht, es wäre anders – keine Frage. Und er macht Hoffnung, dass tatsächlich wieder schönere Zeiten für den Lutherplatz, seine Anwohner, ja die gesamte Gründerstadt-West kommen werden. In den nächsten Jahren sollen demnach 1,3 Millionen Euro in das Gebiet fließen – verteilt auf mehrere Vereine und Projekte – ausschließlich für soziale und gesellschaftliche Anliegen. Das Geld kommt laut Wieler aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF), einen entsprechenden Beschluss kündigt er für den Stadtrat am 29. September an. Dabei sollen Angebote für alle geschaffen werden, die Menschen sollen ihr Wohnquartier attraktiver empfinden. „Das ist eine Riesennummer“, sagt Wieler. „Natürlich wussten wir schon lange, dass wir hier ein problematisches Gebiet haben. Deshalb sind hier nachhaltige Lösungen besser als kurzfristige, atemlose Reaktionen.“

