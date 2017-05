Hoffnung für den Kinderbauernhof Aus einem alten Wohnhaus soll ein Treffpunkt für Familien werden. Nun soll die Stadt bei der Finanzierung helfen.

SPD und Linke wollen den Kinder- und Jugendbauernhof Nickern mit einer kräftigen Finanzspritze unterstützen. Die Fraktionen fordern, dass die Stadt den geplanten Bau eines Kinderbauernhauses mit 144 000 Euro unterstützt. Der Antrag wurde jetzt im Ortsbeirat Prohlis diskutiert und einstimmig angenommen.

Schon lange planen die Organisatoren der beliebten Anlage das Bauvorhaben. Für 720 000 Euro soll aus einem alten Wohnhaus auf dem Gelände ein Treffpunkt für Kinder und Familien werden. Hier sollen wetterunabhängig gemeinsame Workshops und Basteltage stattfinden. Bisher hat sich der Verein um Spenden bemüht, um den Bau voranzubringen. Noch ist aber nicht viel passiert.

Nun soll Bewegung in die Sache kommen. Von der Schweizer Drosos Stiftung konnte vorbehaltlich der Sicherstellung der Baukostenfinanzierung ein 30-prozentiger Baukostenzuschuss in Aussicht gestellt werden. Ebenso laufen derzeit Gespräche mit dem Kommunalen Sozialverband des Landes, der eine hälftige Baukostenbeteiligung unter dem Vorbehalt einer Beteiligung der Stadt in Aussicht gestellt hat. Diese Hürde soll nun mit dem Antrag genommen werden.

20 000 Besucher haben im vergangenen Jahr die Angebote der Einrichtung genutzt. Stetig wächst die Nachfrage. (SZ/acs)

zur Startseite