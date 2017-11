Hoffnung für den Goldenen Stern Das ehemalige Gasthaus steht seit 15 Jahren leer. Jetzt will es ein Unternehmer sanieren. Für die Nutzung gibt es konkrete Pläne.

In Kirschau steht das Gasthaus Goldener Stern schon lange leer. © Uwe Soeder

Nach fast 15 Jahren des Leerstandes und Verfalls gibt es jetzt Zukunftsaussichten für das ehemalige Gasthaus Goldener Stern im Ortszentrum von Kirschau. Wie Bürgermeister Sven Gabriel (FDP) berichtet, will ein Unternehmer aus Schirgiswalde-Kirschau die Immobilie von der Stadt kaufen und in ihre Sanierung investieren.

Vorgesehen ist, im Erdgeschoss des großen Gebäudes, das an der Kreuzung in der Ortsmitte steht, eine Tagespflege einzurichten. In den Obergeschossen sollen zwölf bis 13 altengerechte Wohnungen geschaffen werden. Laut Gutachten haben das Grundstück und das als desolat beschriebene Gebäude einen Wert von 10 200 Euro. „Die Kostenberechnung sagt aus, dass zwei Millionen Euro nötig sind, um das Haus wie geplant nutzbar zu machen“, berichtet der Bürgermeister. Man wolle den Investor bei der Suche nach Fördermöglichkeiten unterstützen, betont er. Denn es sei auch im Interesse der Stadt, dass einerseits das Gebäude im Ortszentrum saniert wird und andererseits altengerechter Wohnraum entsteht.

Der Goldene Stern hat eine rund 300-jährige Tradition als Gasthaus. Zu DDR-Zeiten diente er dem Textilbetrieb Vegro als Betriebsgaststätte sowie Übernachtungsmöglichkeit für Monteure und Gäste. Aber auch verschiedene Büros befanden sich darin. Viele Jahre gab es im Erdgeschoss eine Fleischerei. Nach der Wende war die Immobilie Privateigentum. 2006 erfolgte die Zwangsversteigerung. (SZ/ks)

