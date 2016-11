Hoffnung für das Sachsenbad

In die jahrelange Debatte um die Sanierung des Sachsenbades ist in jüngster Zeit wieder frischer Wind gekommen. Nun diskutieren die Pieschener Ortsbeiräte am kommenden Dienstag erneut über das leer stehende und marode Denkmal an der Ecke Wurzener/Rehefelder Straße.

Die CDU hat einen Antrag eingereicht. In diesem fordert die Partei den Oberbürgermeister auf, innerhalb von sechs Monaten ein Konzept für die Nutzung des einstigen Gesundheitsbades vorzulegen. Dabei soll auch untersucht werden, welche Fördermittel der Freistaat oder Bund für die jeweiligen Nutzungen als Schwimmbad, Stadtteilzentrum oder Wohnraum bereitstellen würden. Aber auch die Möglichkeit, das Objekt zu verkaufen, soll Dirk Hilbert (FDP) prüfen lassen. Aufbauend auf die Untersuchungen soll er eine Vorzugsvariante vorstellen, der der Stadtrat zustimmen kann. Die Sitzung des Ortsbeirates findet ab 18 Uhr im Pieschener Rathaus auf der Bürgerstraße statt und ist öffentlich zugänglich. (SZ/sag)

