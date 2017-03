Hoffnung für das Hackerbräu? Das Haus am Wettiner Platz in Löbau steht schon etliche Jahre leer. Laut Stadtverwaltung soll das Gebäude verkauft werden.

Symbolbild: Hackerbräu-Haus in am Wettiner Platz 1 © Archiv: Matthias Weber

Löbau. Das in die Jahre gekommene Haus am Wettiner Platz, in dessen Erdgeschoss im Hackerbräu früher Bier ausgeschenkt worden ist, steht zum Verkauf. Das teilte Löbaus Oberbürgermeister Dietmar Buchholz (parteilos) mit.

Demnach soll aktuell ein in Hamburg lebender Däne Eigentümer des Gebäudes sein. „Seine Verkaufsvorstellungen liegen aber jenseits von Gut und Böse“, so Buchholz. Dennoch soll sich jemand für das alte Haus interessieren. Laut OB habe angeblich ein Löbauer Ingenieurbüro Interesse, es zu kaufen. Buchholz stünde laut eigenen Aussagen in Kontakt mit dem dänischen Eigentümer.

Löbaus OB gab diese Informationen auf eine Anfrage von Stadtrat Dietrich Schulte preis. Dieser machte sich Sorgen um die Sicherheit rund um das ehemalige Hackerbräu, da es sich um ein sehr altes Gebäude handeln würde.

Wie schnell Unvorhergesehenes passieren könnte, erklärte Schulte am Beispiel des jüngst eingestürzten Hauses in der Görlitzer Landeskronstraße. Dort war ein Teil der Fassade herausgebrochen und auf die Straße gefallen.

