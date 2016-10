Hoffnung für Cannewitzer Straße Die Straße in Belgern ist eine Holperpiste. Das könnte sich nun ändern.

Sie ist eine einzige Holperpiste, die Cannewitzer Straße in Belgern. Deshalb beschäftigt sie die Verwaltung auch schon seit vielen Jahren. Erste Planungen zur Sanierung gab es bereits 1996. Zuletzt spielte die Straße 2011 eine Rolle. Jetzt hofft der Stadtrat, das Vorhaben doch endlich einmal in Angriff nehmen zu können. Anlass ist das Förderprogramm „Brücken in die Zukunft“, über die Mittel für diese Maßnahme zur Verfügung gestellt werden könnten. Doch selbst, wenn verschiedene Fördertöpfe kombiniert werden, reiche das Geld nicht für die Gesamtmaßnahme, die in der Planung von 2011 schon 530 000 Euro kosten sollte. Deshalb soll nun abschnittsweise vorgegangen werden. Zuerst soll innerorts an der Brücke über das Kotitzer Wasser begonnen werden. (SZ/kf)

