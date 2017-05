Hoffnung für Bibliothek Zauckerode Ehrenamtliche wollen die Zweigstelle weiterführen. Es gibt auch schon erste Ideen, wie.

Die Zweigstelle der Bibliothek in Zauckerode soll künftig durch Ehrenamtler betreut werden. © Karl-Ludwig Oberthür

Ehrenamtler zu finden, ist keine einfache Sache. Das weiß Simone Lehmann vom Koordinationsbüro für soziale Arbeit nur zu gut. Im Auftrag Freitals unterstützt sie die ehrenamtliche Arbeit in den Stadtteilen. Dazu gehört immer auch wieder, neue Freiwillige für Projekte zu gewinnen. „Die Akquise von Ehrenamtlern ist erfahrungsgemäß schwer“, sagt sie. Im Falle der Zweigbibliothek in Zauckerode ist es aber offenbar anders. Dort hat sich jetzt eine ganze Reihe von Interessenten gefunden, die sich für den Erhalt der Zweigstelle freiwillig engagieren wollen.

Rückblick: Eigentlich sollte die Zweigstelle längst zu sein. Mit der Eröffnung der neuen Zentralbibliothek im City Center in Döhlen wollte die Stadt den Standort in Zauckerode aufgeben. Doch die Bürger waren damit nicht einverstanden und sammelten 1 600 Unterschriften gegen die Schließung. Die Stadt lenkte schließlich ein. Sie stimmte einem Erhalt zu – unter der Maßgabe, dass die Außenstelle künftig durch Ehrenamtler betreut wird.

Um diese zu finden, hatte das Koordinationsbüro vor Kurzem zu einem Treffen eingeladen. 22 Leute aus mehreren Stadtteilen waren dem Aufruf gefolgt. Simone Lehmann hatte mit so viel Resonanz gar nicht gerechnet. „Wir freuen uns sehr, dass das Interesse so groß ist“, sagt sie.

Und tatsächlich ist es nicht nur bei Interessensbekundungen geblieben. Die ersten Teilnehmer der Runde sind bereits aktiv geworden. So haben sich nach dem ersten Treffen zwei Arbeitsgruppen gebildet. Die eine kümmert sich um den Ausleihbetrieb. Die andere beschäftigt sich mit Angeboten rund ums Lesen. So machen sich die Ersten bereits damit vertraut, die regelmäßigen Kita-Veranstaltungen zu übernehmen. Außerdem ist zum 30. Jubiläum der Zweigstelle ein Lesecafé geplant. Am Sommerfest am Treffpunkt Oppelschacht wollen sich die Ehrenamtler der Bibliothek ebenfalls beteiligen. Erste Ideen gibt es bereits. Auch für diejenigen, die sich für den Ausleihbetrieb interessieren. Im Mai werden sie in der Hauptbibliothek im City Center in das Computersystem eingeführt. Die Ehrenamtler werden außerdem die Möglichkeit haben, den Mitarbeiterinnen dort bei ihrer Arbeit über die Schulter zu schauen.

Bringedienst im Gespräch

„Ziel ist, die Öffnungszeiten in Zauckerode perspektivisch durch die Ehrenamtler sicherzustellen und – wenn möglich – sogar zu erweitern“, sagt Simone Lehmann. Im Gespräch ist auch ein Bücherbringdienst. „Eine Umfrage soll herausfinden, ob das gewünscht ist.“

Wann die ersten Ehrenamtler ihre Arbeit in der Bibliothek beginnen werden, ist derzeit noch offen. Stadt und Koordinationsbüro lehnen eine strikte terminliche Zielsetzung ab. „Ziel ist es vor allem, gemeinsam sinnvolle und effektive Strukturen für ein tragfähiges Zukunftskonzept zu finden“, sagt Stadtsprecher Matthias Weigel. Dieser Prozess erfordere viel Sensibilität und wird noch lange dauern. So sieht es auch Simone Lehmann. „Die Leute sollen sich mit den Aufgaben vertraut machen, sich einarbeiten“, sagt sie und ist dabei realistisch: „Natürlich kann es auch passieren, dass jemand wieder abspringt, weil er vielleicht merkt, dass das Ganze doch nichts für ihn ist.“ Dennoch ist sie optimistisch: „Die Interessenten machen einen zuverlässigen Eindruck und sind sich ihrer Verantwortung durchaus bewusst“, sagt sie. Ein Großteil von ihnen sind Frauen, meist Anfang 60. „Viele sind gerade frisch im Ruhestand und haben Zeit und Lust, noch etwas zu tun“, erzählt Simone Lehmann.

Andrea Thäder-Voigt freut sich, dass sich so viele Bürger für den Erhalt der Zauckeroder Bibliothek einbringen wollen. Sie hatte die Unterschriftensammlung zum Erhalt der Zweigstelle mit initiiert. Die Idee, den weiteren Betrieb weitestgehend über Ehrenamtler abzudecken, sieht sie skeptisch. Den Bestrebungen jetzt sieht sie trotzdem positiv entgegen. „Es ist nur gut, wenn es weitergeht“, sagt sie. „Die Hauptsache ist, dass das Interesse weiterhin so groß bleibt.“

