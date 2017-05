Hoffnung für Bautzener Kunstpreis In der Oberlausitz sind Auszeichnungen für Maler und Bildhauer eingefroren. Einige Städte denken an Neuauflagen.

Offen für viele Kunstrichtungen und eine Neuauflage des Bautzener Kunstpreises: Gisbert Dahmen-Wassenberg, der neue Präsident des Bautzener Kunstvereins. Die Ausstellung im Hintergrund ist von Karin Sakrowski aus Berlin und wird noch bis zum Sonnabend gezeigt: täglich 14 bis 18 Uhr in der Schlossstraße 19. © Wolfgang Wittchen

Es ist zum Jammern. Fast alle Preise für Maler, Grafiker und Bildhauer in der Oberlausitz sind eingefroren. Dabei könnnen die Künstler solche Auszeichnungen gut gebrauchen, das Geld natürlich, die Ehre sowieso. Und es macht eine Stadt interessant, wenn sie Preise vergibt. So ist es eigentlich nicht zu verstehen, dass viele der Würdigungen, die es noch vor einigen Jahren gab, sang- und klanglos eingestellt worden sind. Aber immerhin gibt es jetzt wieder Hoffnungsschimmer.

In Bautzen zum Beispiel. Der Kunstverein in der Stadt hat einen neuen Präsidenten. Gisbert Dahmen-Wassenberg, Architekt aus Niedergurig bei Bautzen, ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen, und offen für alle Künste, bringt frischen Wind mit. Er will den Kunstverein auch für junge Menschen öffnen. Frühere Aktivitäten wie der Bautzener Herbstsalon, oft in historischen Gebäuden mit Künstlern aus ganz Deutschland und Ländern wie Polen und Tschechien, würden ihm gefallen. Ob der Verein noch die Kraft dafür hat, kann er jetzt noch nicht sagen. Wieder einen Bautzener Kunstpreis zu vergeben, hält er schon eher für möglich: „Ich könnte mir sehr gut vorstellen, ihn wieder zu beleben, in modifizierter Form.“ Er weiß nicht, ob das schon im nächsten Jahr passieren könnte, „aber in absehbarer Zeit“. Dafür müsse sich der Verein nach Sponsoren umschauen. So ein Preis sei vorteilhaft für die Künstler, aber auch für die Außenwirkung. Und es kommen mal ganz andere Künste in die Stadt, wie 2006, als die Klangkünstlerin Frauke Eckhardt aus Saarbrücken den Preis erhielt, verbunden mit 5 000 Euro und einer Ausstellung im Museum.

Manche Biografien schmücken gleich mehrere Preise. So hat der Maler Jan Buck aus Nebelschütz den Kunstpreis der Oberlausitz, den aus Bautzen und den Domowina-Preis bekommen. Der Bautzener Fotograf Jürgen Matschie erhielt den Kunstpreis der Oberlausitz und den der Domowina.

15 000 Euro für Bildhauer

Doch auch den Kunstpreis der Domowina, des Bundes Lausitzer Sorben, gibt es nicht mehr. Seit 1991 wird der Domowina-Preis verliehen, mit dem Leistungen auf verschiedenen Gebieten gewürdigt werden, darunter auch auf künstlerischem, erklärt Bärbel Felber, die Pressesprecherin der Domowina. Das übergeordnete Anliegen sei immer die Förderung sorbischer Sprache und Kultur.

Bisherige Preise zurück 1 von 6 weiter Bautzener Kunstpreis vom Bautzener Kunstverein, evtl. wieder 2018. Domowina Preis nicht mehr speziell ein Kunstpreis, sondern zur Förderung sorbischer Sprache und Kultur. Energie Kunstpreis von Vattenfall vergeben und noch zu Vattenfall-Zeiten in der Lausitz eingestellt. Ernst-Rietschel-Kunstpreis für Bildhauer zunächst in Pulsnitz vergeben, jetzt in Dresden, dort wieder 2018, Kunstpreis der Kunstinitiative „Im Friese“ und Stadt Schirgiswalde-Kirschau zweimal verliehen, 2018 neu geplant. Oberlausitzer Kunstpreis vom Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien vergeben, ruht zurzeit.

Ein Bildhauerpreis aus Pulsnitz immerhin ist nicht verloren, aber nach Dresden gegangen. „Ja, es gibt ihn noch, den Ernst-Rietschel-Kunstpreis für Bildhauerei“, teilt Sabine Schubert, die Vorsitzende des Ernst-Rietschel-Kulturringes aus Pulsnitz mit. Die zehnte Vergabe fand 2013 statt. Damals hat der Pulsnitzer Verein den Preis schon im Albertinum in Dresden vergeben und eine kleine Ausstellung des Preisträgers Johannes Wald gezeigt. Parallel dazu waren in der Ostsächsischen Kunsthalle in Pulsnitz Werke aller bisherigen Preisträger zu sehen. Der Preis hat sich von 1991 bis 2013 von zunächst auf sächsische Bildhauer ausgerichteter Vergabe über neue Bundesländer bis hin zu deutschlandweiter Nominierung von Bildhauern entwickelt, berichtet Sabine Schubert. „In Absprache und mit großer Befürwortung des Stifters des Preisgeldes von 15 000 Euro hat der Kulturring das Gespräch mit den Staatlichen Kunstsammlungen in Dresden gesucht und konnte vereinbaren, dass der nächste Preis 2018 im Albertinum vergeben und auch fachlich betreut wird.“ Sabine Schubert ist darüber sehr froh: „Der Name Rietschel ist im Albertinum mit der schönen Dauerausstellung sehr gut repräsentiert.“ Für den Kulturring in Pulsnitz „ist die Entwicklung auch die Anerkennung unserer fachlichen Arbeit bei der Vergabe der bisherigen Preise und für unsere sowie die künftigen Preisträger wird sich die Ausstrahlung und Akzeptanz des Preises erhöhen.“

„Energie“ für Görlitzer Künstler

Ganz verloren ist der Kunstpreis „Energie“ von Vattenfall. Das Unternehmen hatte ihn an junge Künstler in Ostdeutschland verliehen, so 2006 an Markus Draper, der aus Görlitz stammt. Zum Förderpreis gehörte eine Ausstellung bei Vattenfall in Cottbus. Die Auszeichnung fiel einen Sparprogramm zum Opfer, das bereits 2010 einsetzte, also noch vor dem Verkauf der Tagebaue und Kraftwerke.

Der Oberlausitzer Kunstpreis ruht gerade. „Derzeit haben wir keine Ausschreibung geplant“, teilt der Kultursekretär Joachim Mühle vom Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien mit. „Das heißt nicht, dass der Kulturraum perspektivisch den Kunstpreis nicht wieder aufgreifen wird.“ Die Beteiligten seien sich jedoch einig, dass eine erneute Auflage des Kunstpreises auch inhaltlich neu überdacht werden muss. Dazu liege noch kein Konzept vor.

Sogar Kirschau hat bereits zweimal einen Kunstpreis verliehen. Dort lief das über den Verein „Im Friese“ mit der Galerie Flox und Ateliers in einer ehemaligen Textilfabrik. Danach wurde die Vergabe „aus verschiedenen Gründen abgebrochen“, teilt der Galerist Hellfried Christoph mit. „Aber die Anregung ist super.“ 2018 will es die Galerie wieder aufgreifen und als Nachwuchspreis zusammen mit der Kunsthochschule in Dresden neu ins Leben rufen.

