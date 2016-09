Hoffnung für Aleppo Die USA und Russland haben einen Waffenstillstand verhandelt. Doch dann sind da noch die Türken.

Vor dem Beginn einer von den USA und Russland ausgehandelten Waffenruhe im Bürgerkriegsland Syrien hat eskalierende Gewalt mehr als 100 Zivilisten getötet. Männer bringen Säuglinge aus dem attackierten Viertel der Stadt Aleppo. © afp

Nur wenige Stunden, nachdem die USA und Russland eine Waffenruhe für Syrien vereinbart hatten, landete am Samstagabend ein Passagierjet der Turkish Arlines auf dem vom Assad-Regime kontrollierten Flughafen der syrischen Grenzstadt Kamischli. Einen solchen grenzüberschreitenden Flug hat es seit dem Abbruch der Beziehungen zwischen der Türkei und Syrien vor fünf Jahren nicht mehr gegeben. Seitdem rätseln Beobachter, ob nach den Großmächten jetzt auch die verfeindeten Nachbarländer miteinander verhandeln.

Bisher hat sich die syrische Regierung mit Erklärungen zu der seit dem 24. August laufenden türkischen Militärintervention in Nordsyrien bemerkenswert zurückgehalten. Mehr als eine pflichtschuldige Verurteilung der Verletzung ihrer staatlichen Souveränität war aus Damaskus nicht zu vernehmen.

Dabei dringen mehr als 50 türkische Panzer, Hunderte türkischer Spezialkräfte und etwa 1 500 syrische Verbündete aus der Freien Syrischen Armee und anderer Rebellengruppen mit ihrer Operation „Euphratschild“ immer weiter nach Süden vor; weitere Truppen werden derzeit in die grenznahe Provinz Gaziantep verlegt.

Das türkische Militär verfolgte bisher zwei erklärte Ziele: erstens, den Islamischen Staat (IS) von der Grenze zu vertreiben, und zweitens, die Kurden am Vorrücken westlich der Stadt Manbidsch zu hindern, denn Ankara betrachtet die syrisch-kurdischen YPG-Milizen als Terrororganisation wie die Kurdenguerilla PKK und fordert ihren Rückzug auf die Ostseite des Flusses Euphrat. Diese unmittelbaren Kriegsziele sind bereits erreicht worden.

Seit dem Beginn der Militäroperation haben die Türkei und ihre Verbündeten mehr als 32 Dörfer eingenommen, die der IS ebenso wie die Grenzstädte Dscharablus und Al-Rais fast kampflos räumte – ein Vorgehen, das laut einem aufsehenerregenden Interview des britischen Independent mit einem IS-Kämpfer auf geheimen Absprachen zwischen den Dschihadisten und der Türkei beruhe, von der Türkei jedoch vehement bestritten wird.

Die syrischen Kurden haben nur geringfügige weitere Geländegewinne gemacht. Sie und die türkische Armee stehen sich mit ihren jeweiligen arabischen Partnern südlich und nördlich des kleinen Flusses Sadschur rund zehn Kilometer von Dscharablus in Schussweite gegenüber.

Die YPG geniesst als Verbündeter der USA deren Schutz und agiert gemeinsam mit arabischen und turkmenischen Verbänden unter dem gemeinsamen Dach der syrischen Demokratischen Kräfte. Um weitere Attacken des Nato-Partners Türkei auf die verbündeten Kurden westlich des Euphrats zu verhindern, wurden inzwischen amerikanische Spezialtruppen an die kurdische Frontlinie entsandt und ein vorläufiger Waffenstillstand ausgehandelt.

Jetzt steht die Türkei vor der Wahl, „Euphratschild“ für beendet zu erklären und sich auf die Sicherung des eroberten Terrains zu konzentrieren. Oder weiter nach Süden vorzurücken, was die türkische Armee außer mit dem IS auch in den direkten Konflikt mit den Kurden oder nahe Aleppo sogar mit den russisch-syrisch-iranischen Truppen führen kann – ein Szenario, das sowohl Moskau wie Washington verhindern wollen.

Ankara jedoch hat sich offenbar für den Vormarsch entschieden. Am Donnerstag erklärte der türkische Präsident Erdogan vor Provinzgouverneuren, dass die türkische Armee den IS weiter ins Landesinnere verfolgen werde. „Wie weit? Das müssen wir nicht erklären, wir haben unseren Plan.“ Kritik an der völkerrechtswidrigen Intervention wies er mit den Worten zurück: „Wir sind von den Menschen als den wahren Besitzern dieses Landes gerufen worden.“ Erdogan sprach von einem „Friedenskorridor“, den sein Land entlang der Grenze errichten wolle, und betonte, es werde keine Lösung des Syrien-Konfliktes ohne Ankara geben. Am Freitag erklärten dann Regierungssprecher in Ankara, dass die türkische Armee die IS-Hauptstadt Rakka gemeinsam mit den USA befreien wolle, was Washington jedoch umgehend dementierte.

Auch Moskau warnte Ankara zur Wochenmitte vor einem tieferen Eindringen nach Syrien. Laut der staatlichen türkischen Nachrichtenagentur Anadolu hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan daraufhin mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin telefoniert, um sich für einen Waffenstillstand in der umkämpften syrischen Metropole Aleppo einzusetzen – der jetzt von den Außenministern der USA und Russlands erreicht wurde und ab Montag gelten soll.

