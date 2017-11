Hoffnung beim Thema Pflege In Dürrröhrsdorf existieren bisher weder ein Pflegeheim noch betreutes Wohnen. Jetzt hat sich ein Anbieter vorgestellt.

Dürrröhrsdorf. Der Mangel an Wohnperspektiven für ältere und pflegebedürftige Einwohner sorgt in Dürrröhrsdorf-Dittersbach seit Jahren für Kritik. In der Gemeinde gibt es kein Seniorenpflegeheim und auch keine Einrichtung für betreutes Wohnen. Nach wiederkehrenden öffentlichen Diskussionen zum Thema ist vergangen Woche eine Firma im Rathaus vorstellig geworden, die in diesem Bereich aktiv ist. Das Unternehmen wolle in einer Studie zunächst die Finanzierbarkeit für eine Wohneinrichtung prüfen, erklärte Bürgermeister Jens-Ole Timmermann (Unabhängige Bürger) in der Gemeinderatssitzung. Kommende Woche stehe zudem ein Gespräch mit der Bank für Sozialwirtschaft zum Thema an. Auch der Ortsteil Wünschendorf werde nun wieder vom mobilen Pflegedienst der Sozialstation Stolpen angefahren.

Zudem verwies Timmermann auf das Beratungsmobil der Diakonie, das jeden Donnerstag von 9 bis 11 Uhr am Diska-Markt in Dittersbach steht. Dort können sich Einwohner von einer Expertin zu den Pflegemöglichkeiten in der Region beraten lassen. Eine weitere Möglichkeit sei die Pflegedatenbank des Freistaats Sachsen im Internet, das für jeden Ort die Anbieter im Umkreis auflistet. Die Gemeinde selbst verfüge jedoch weiterhin nicht über Gebäude oder Grundstücke, die für Pflegeangebote geeignet wären, erklärte der Bürgermeister. Das wollte Gemeinderat Michael Steglich nicht so stehenlassen: Wenn man keine hat, müsse man eben welche ankaufen.

