Hoffnung auf weitere Sanierungen Das leer stehende Haus Dresdener Straße 5 wartet auf einen Retter.

Das leer stehende Haus Dresdener Straße 5 in Radeberg. © Thorsten Eckert

Radeberg. Leer stehende Häuser in Radeberg rücken derzeit nicht nur vermehrt ins Blickfeld, weil die Innenstadt zu großen Teilen schmuck saniert ist. Sondern auch, weil Radeberg ja bekanntlich mehr und mehr für Investoren interessant wird, die hier Wohnraum schaffen. Neue – und eben auch Wohnraum in zu sanierenden Gebäuden. Und so kam jetzt im Rahmen der Einwohnerfragestunde der jüngsten Stadtratssitzung die Rede zum Beispiel auf das Haus Dresdener Straße 5. Die Stadt solle nach einem Investor suchen, hieß es. Radebergs OB Gerhard Lemm merkte allerdings an, dass es einen privaten Eigentümer gebe – dessen Thema das Ganze dann auch sei. Grundsätzlich unterstütze die Stadtverwaltung Hauseigentümer bei der Suche, wo es möglich ist und gewünscht sei.

