Hoffnung auf Umbau an der Lehnmühle Wenn die Staumauer saniert wird, wäre das eine Chance für einen Wanderweg im Osterzgebirge. Doch dem steht etwas entgegen.

Die Landestalsperrenverwaltung will einige der Bögen in der Mitte der Lehnmühlen-Staumauer erweitern. Ihr Ziel ist dabei der Hochwasserschutz. Einen neuen Wanderweg zu ermöglichen, steht für sie nicht im Vordergrund. © Egbert Kamprath

Die Landestalsperrenverwaltung plant, 2017 die Staumauer der Lehnmühlensperre umzubauen. Hauptanliegen der Wasserbauer ist dabei, den Hochwasserüberlauf zu erweitern, sodass er auch noch größere Fluten als die im August 2002 schadlos übersteht.

Doch Touristiker in der Region sehen dabei noch eine andere Chance: Die Mauerkrone könnte doch auch so umgebaut werden, dass hier ein Wanderweg drüber führen könnte. Das ist Gunter Fichte, Kreiswanderwegewart aus Obercunnersdorf, ein Anliegen. Und der Ortschaftsrat von Hennersdorf sieht das ähnlich, wie Ortsvorsteher Henry Krenz (Freie Wähler) im Dippoldiswalder Stadtrat informierte. Krenz forderte die Stadtverwaltung auf, dass sie sich auch für einen Wanderweg über die Lehnmühle-Staumauer stark machen soll.

Inzwischen ist rings um die Talsperre ein geschlossener Wanderweg eingerichtet. Allerdings müssen die Touristen an der Staumauer 50 Meter hinabsteigen bis auf den Grund des Tals und auf der anderen Seite die Höhe wieder erklimmen. Das ist auch mit einem erheblichen Umweg verbunden, erläuterte Krenz.

In Lehnmühle gilt bisher das Argument, dass die seitlichen Geländer nicht hoch genug sind, um die Sicherheit von Wanderern und Spaziergängern zu garantieren. „Aber wenn jetzt ohnehin gebaut wird, bestünde ja die Chance, diese zu erhöhen“, argumentiert Wegewart Fichte.

An der Talsperre Klingenberg gibt es bereits eine solche Möglichkeit, mit dem Fahrrad oder zu Fuß die Staumauer zu überqueren. Ebenso an der Malter. Hier ist die Mauerstraße sogar für den Autoverkehr offen – und seit jetzt die Brücke über den Hochwasserüberlauf saniert ist, auch wieder für Omnibusse. Für das touristische Angebot der Region sind solche Wanderwege attraktiv. Sie führen auf der einen Seite unmittelbar am Wasser entlang und bieten auf der anderen Seite einen schönen Ausblick ins Tal. Doch die Planungen der Landestalsperrenverwaltung sehen anders aus. „An der Talsperre Lehnmühle gab es nie Überlegungen, die Staumauer für die Öffentlichkeit begehbar zu machen. Das ist auch nicht für die Zukunft geplant“, informiert deren Sprecherin Britta Andreas. Die Höhe der seitlichen Geländer ist dabei nicht entscheidend. Ausschlaggebend ist vor allem ein Grund: Unmittelbar an die Staumauer schließt sich das Betriebsgelände mit Miet- und Dienstwohnungen, Fuhrparkplatz und anderen Einrichtungen an. Hier soll aus Gründen der Sicherheit kein öffentlicher Weg durchführen.

Eine Verlegung des Betriebsgeländes würde einen zusätzlichen finanziellen Aufwand erfordern, der über das hinausginge, was jetzt für die Erweiterung des Hochwasserüberlaufs geplant ist. Bisher sind die elf Bögen in der Mitte der Staumauer so ausgelegt, dass sie 123 Kubikmeter Wasser pro Sekunde ableiten können. Wenn aber noch größere Wasserfluten kommen, soll die Lehnmühle bis zu 182 Kubikmeter Wasser in der Sekunde ableiten können. Einige Bögen sollen dafür nun vergrößert werden, sodass sie Raum für größere Wassermengen bieten. Darauf kommt es der Landestalsperrenverwaltung an, weniger auf einen neuen Wanderweg.

