Hoffnung auf Turnhalle für Liegau Kommt im zweiten Schritt auch eine neue Schule? Der Radeberger OB fühlt schon mal im Kultus-Ministerium vor.

Auf dieser Wiese vor der Förderschule an der Wachauer Straße könnte eine neue Turnhalle für Liegau wachsen. Entschieden ist aber noch nichts. © Thorsten Eckert

Dass der Ortsteil Liegau-Augustusbad in absehbarer Zeit eine Sporthalle bekommt, scheint so gut wie sicher. Die von den Verantwortlichen derzeit gefunkten Signale sind jedenfalls das, was man sprichwörtlich grünes Licht nennt. Und daraus könnte sich dann ja auch gleich noch ein Pilotprojekt entwickeln …

Hintergrund: Die Liegauer Grundschüler können nicht mehr wie bisher die Sporthalle der Ludwig-Richter-Oberschule nutzen, die voll ausgelastet ist. Also weichen die Grundschüler momentan in den Sportraum der Kita in Liegau aus. Dort sind aber nicht alle im Lehrplan vorgesehenen Übungen möglich, eine Außenanlage gibt es derzeit auch noch nicht. „Aber wir werden Möglichkeiten finden“, hatte Radebergs OB Gerhard Lemm (SPD) jüngst im Stadtrat versprochen. Die Nutzung der entstehenden neuen Hallen in Ullersdorf oder Großerkmannsdorf seien da beispielsweise angedacht; inklusive Bustransfers. Auch das vorübergehende Ausweichen in die kleine Halle des Radeberger SV im Stadion-Areal an der Schillerstraße hatte der OB ins Spiel gebracht. Und angefügt, „bis in Liegau dann eine neue Halle steht“. Der Wille zum Hallenbau ist da – und die Notwendigkeit, nicht nur für den Schul-, sondern auch den Vereinssport in jedem Fall gegeben.

Und mit dem Epilepsiezentrum in Liegau ist auch ein Partner für den Bau gefunden. Denn, so war von Anfang an klar, allein werde die Stadt den Bau aktuell nicht stemmen können. Weil aber auch das Epilepsiezentrum beim Thema Sport für seine Patienten und Bewohner dringend mehr Platz braucht, stießen die Liegauer Schulsportprobleme hier quasi auf sehr offene Ohren: „Wir könnten ja ein gemeinsames Projekt angehen“, hatte Epilepsiezentrumschef Martin Wallmann dann vorgeschlagen und in Liegaus Ortsvorsteher Gabor Kühnapfel (SPD) einen echten Fan dieser Idee gefunden. Eine gemeinsam von Grundschülern, den Förderschülern des Epilepsiezentrums und Vereinen genutzte Halle auf dem Areal des Epilepsiezentrums an der Wachauer Straße. Damit wäre dann auch der Sportunterricht für die Grundschule wieder komplett abgesichert.

Eine entsprechende Machbarkeitsstudie liegt bereits vor; das Radeberger Architekturbüro Dauphin war von Stadt und Epilepsiezentrum damit beauftragt. Das Ergebnis wird nun zunächst intern ausgewertet, „dann reden wir über die Finanzierungsmöglichkeiten“, hatte auch der OB schon angedeutet. Die Chancen auf eine neue Halle für Liegau stehen offensichtlich also nicht wirklich schlecht.

Gemeinsames Projekt für beide Schulen

Und die Chancen, dass aus der Idee, am Ende in einem zweiten Schritt sogar noch mehr wird? Ein Geheimnis ist es ja längst nicht mehr, dass man in Liegau nach der gemeinsamen Turnhalle auch eine gemeinsame Schule auf den Weg bringen könnte. Eine Schule, die dann die staatliche Grundschule und die freie Förderschule für geistig Behinderte zusammenbringt. Aus rein praktischen Erwägungen wäre das ein durchaus sinnvoller Schritt: Die Grundschule platzt aus allen Nähten, ein Umbau oder Ausbau ist eigentlich nicht machbar. Und inwieweit künftig Förderschulen noch ausgelastet sind, „darüber lässt sich nur spekulieren“, so Martin Wallmann. Auf lange Sicht soll ja vereinfacht gesagt jedes Kind die Möglichkeit bekommen, in jede Schule gehen zu können. Werden dann noch spezielle Förderschulen gebraucht?

Ein gemeinsames Schulprojekt könnte somit also die Zukunft beider Schulen sichern helfen. Wobei es inhaltlich natürlich noch eine Menge Fragen zu klären gibt. „Natürlich werden wir die Eltern und die Lehrer mit auf diesen Weg nehmen“, stellt Martin Wallmann klar. In der Grundschule war der Epilepsiezentrumschef vor einigen Tagen schon mal in einer Dienstberatung der Lehrer, um das Ganze zu skizzieren, „und zu sagen, dass sie immer auf Augenhöhe im Boot sitzen werden“. Und klar ist natürlich auch, dass gemeinsames Lernen von behinderten und nicht behinderten Kindern nicht in jedem Fach möglich ist. „Aber der große Vorteil ist natürlich, dass an einer solchen Schule die Kinder dann etwas ganz Wichtiges lernen: soziale Kompetenz“, macht Martin Wallmann deutlich.

Mit ins Boot muss auch die „große Politik“. Denn das Zusammengehen von staatlichen und privaten Schulen ist ohne den „Segen“ des Kultusministeriums schwierig. Das Zusammengehen von Förderschulen und Grundschulen gab es so außerdem auch noch nicht; es wäre also tatsächlich ein Pilotprojekt. Und nachdem OB Lemm bereits mit der zuständigen Ministerin über die Idee gesprochen hatte – und auch dort positive Signale gefunkt worden waren –, traf er sich nun auch mit den verantwortlichen Mitarbeitern im Ministerium. „Wir haben darüber gesprochen, welche Möglichkeiten es gebe, zum Ziel zu kommen, und auch hier war eine große Offenheit zu spüren“, freut sich Lemm. Konkrete Ergebnisse gibt es natürlich noch nicht, sagt er. „Das waren ja erst einmal Vorgespräche, um abzutasten, was wir wollen und was vom Ministerium aus möglich ist“, beschreibt der OB.

Idee wird öffentlich vorgestellt

Und der OB stellt noch einmal ausdrücklich klar, „dass sowieso keine Entscheidungen getroffen werden, ohne zuvor mit den Lehrern und natürlich auch mit Eltern zu diskutieren“. Das sieht auch Epilepsiezentrumschef Martin Wallmann so: „Wir werden die entsprechenden Studien und Konzepte in jedem Fall zunächst in einer Einwohnerversammlung vorstellen, das haben wir mit der Stadt und dem Ortsvorsteher von Liegau so abgestimmt – es muss ein Weg werden, auf dem wir möglichst alle mitnehmen.“ Klar ist aber zumindest schon, dass die Gesellschafter des Epilepsiezentrums grundsätzlich bereit sind, Grundstücke für die Realisierung der Pläne bereitzustellen, so Martin Wallmann.

Aber zunächst geht es um den ersten Schritt, den Bau einer Turnhalle.

zur Startseite