Hoffnung auf neue Rettungsschwimmer Ein Kurs am Bärwalder See wird mehrere Lebensretter ausbilden. Wer sich danach in Boxberg engagiert, der zahlt nichts.

Bootshafen am Bärwalder See © André Schulze

Der in der kommenden Woche in Klitten geplante Rettungsschwimmer-Kurs wird stattfinden. Sieben der neun Plätze sind bereits vergeben, das bestätigt der Landesverband des Deutschen Roten Kreuzes auf Nachfrage. Für die Region ist das eine gute Nachricht. Denn die Wasserwacht des DRK wird in dieser Saison in einem Pilotprojekt gemeinsam mit der Gemeinde Boxberg eine Absicherung des Sees realisieren. Von Mai bis September sollen Rettungsschwimmer jedes zweite Wochenende am Boxberger Strand im Einsatz sein. Das soll mit Spenden finanziert werden – unter anderem für eine Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen Rettungsschwimmer.

Der Referent für den Wasserrettungsdienst des DRK Landesverbandes schätzt, dass bisher rund die Hälfte der Kursteilnehmer sich ein Engagement am Bärwalder See vorstellen können. Im Gegenzug werden ihnen die Gebühren für den Rettungsschwimmkurs und den integrierten Erste-Hilfe-Kurs in Höhe von insgesamt 115 Euro erlassen. Die benötigten Lehrunterlagen, Bücher, Rettungshilfsmittel stellt die Wasserwacht ohnehin. Wer noch an dem einwöchigen Kurs teilnehmen möchte, der benötigt neben Badebekleidung auch gute Schwimmfertigkeiten.

