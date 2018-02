Hoffnung auf neue Geier-Eier Die fünf Vögel konnten jetzt eine neue Voliere im Görlitzer Tierpark beziehen, größer als bisher. Und Nachwuchs wird erwartet.

zurück Bild 1 von 2 weiter Artur im Glück: Der älteste Geier des Görlitzer Tierparkes darf in die neue Voliere einziehen. Zoochef Sven Hammer freut es. © nikolaischmidt.de Artur im Glück: Der älteste Geier des Görlitzer Tierparkes darf in die neue Voliere einziehen. Zoochef Sven Hammer freut es.

Immer schön den Schnabel halten und die Füße ebenso: Tierpark-Kuratorin Catrin Hammer legte beim Geier-Umzug mit Hand an.

Görlitz. Endlich raus. Artur ist der letzte der fünf Geier, die das beengte Gehege der Quarantänestation des Görlitzer Tierparkes verlassen. Hier hatten er und seine vier Artgenossen die vergangenen Wochen verbracht. Die Sturmschäden durch „Herwart“ im Herbst vergangenen Jahres hatten dem Tierpark zugesetzt. Es gab glücklicherweise keine Opfer bei Zwei- und Vierbeinern. Aber die Geier beispielsweise büßten ihre Voliere ein. Ein harter Schlag für den Tierpark. Abgebrochene Äste einer Eiche neben der Geier-Unterkunft hatten diese stark beschädigt.

Am vergangenen Donnerstag durften die fünf Gänsegeier nun wieder ihr Domizil beziehen. Das klingt einfach, war es aber nicht. Tierpark-Kuratorin Catrin Hammer hatte sich die Lehrlinge als tatkräftige Unterstützung geholt. „Das Wichtigste ist: Schnabel halten“, sagt sie. Zwar können die Greife, also die Füße der Geier, auch zuweilen ganz schön zuschlagen. Aber der Schnabel, das ist schon noch ein ganz anderes Kaliber. Deshalb muss auch immer ein Zweier-Team los, um einen der Geier in eine Transportbox zu bugsieren. Im Quarantänequartier wird es schon unruhig. Die Geier ahnen wohl, was auf sie zukommt. Kein Wunder: Wegen Vogelgrippe und eben dem Sturmschaden mussten sie ja schon ihren Stammplatz verlassen. Zwar tragen die beteiligten Umzugshelfer Handschuhe. „Aber wenn ein Geier zuschlägt, nutzen die auch nicht unbedingt viel“, sagt Catrin Hammer. Mit großen Keschern geht es auf Geierfang. Sobald ein Vogel eingenetzt ist, wird er in eine Transportkiste verfrachtet. „Für die Tiere ist das natürlich großer Stress“, sagt die Kuratorin. Zuvor wird der Chip ausgelesen, den jeder Geier unter der Haut trägt. Damit kann die Identität des Vogels festgestellt werden. Zudem werden die Tiere gewogen. Was passiert, wenn ein Geier entfleucht und einfach wegfliegt? Dann muss er eben wieder eingefangen werden, sagt Catrin Hammer. Die Tiere seien zum einen ja auf ihren Standort fixiert, zum anderen haben sie nicht unbedingt die größte Flugerfahrung. „Wenn es hart auf hart kommt: Feuerwehr rufen, Gefieder nass spritzen. Dann kommen die Vögel herunter und lassen sich einfangen“, verrät die Kuratorin einen Trick. Per Multicar werden dann die Boxen samt den Vögeln quer durchs Zoogelände gefahren. Zoochef Sven Hammer hat mit seinen Kollegen noch bis zuletzt an der neuen Voliere gearbeitet.

Jetzt steht dem Einzug der neuen, alten Bewohner nichts mehr im Wege. Und damit auch der Hoffnung auf weiteren Nachwuchs. „Der Zeitpunkt, um die Vögel in die Voliere zu entlassen, ist günstig“, sagt Tierparkchef Sven Hammer. Es ist vor allem hiesigen Firmen zu verdanken, dass die Voliere jetzt einzugsbereit ist. „Wir haben große Unterstützung bekommen“, sagt Sven Hammer. Die neue Voliere ist nicht nur im oberen Bereich zwei Meter höher als die alte, was mehr Flugfreiheit für die Geier bedeutet. Sie trägt auch einen Stahlrahmen. „Wenn es wieder ein Problem mit der Vogelgrippe gibt, müssen wir die Tiere nicht mehr umsetzen, sondern können die Voliere über den Rahmen abdecken“, so Sven Hammer.

Artur und seiner Familie ist das egal. Die Vögel haben die neue Voliere längst erobert, breiten die Flügel aus. Abkühlung nach dem Umzugsstress.

