Hoffnung auf Fördergeld fürs Lauenareal In diesem Jahr werden auf der Brache in Bautzen wohl noch keine Bagger rollen. Doch hinter den Kulissen tut sich einiges.

Wie geht es weiter am Lauenareal? Die Entwicklung dieses Filetstückes mitten in der Bautzener Innenstadt ist eine Herausforderung. © Uwe Soeder

Bautzen. Es geht nicht voran. Wer die Brache auf dem Lauenareal beobachtet, der kommt schnell zu diesem Urteil. Tatsächlich haben mehrere Grundstücksbesitzer angedeutet, dass auch in diesem Jahr wohl keine Bagger rollen werden. Allen voran die Projektgesellschaft Säurich und Sassenscheidt, die ursprünglich auf dieser Fläche das Lauencenter plante. Vor Monaten hatten die Investoren erklärt, auf ihren Grundstücken eine Anlage für Betreutes Wohnen errichten zu wollen. Nur wann?

Auf ein Datum für den Baustart festlegen, möchte sich Jörg Säurich nicht. Er glaube allerdings nicht daran, dass es in diesem Jahr losgeht. Vieles müsse noch geprüft werden. Mehr möchte er zum Projekt derzeit nicht sagen. Fest steht aber: Einen Bauantrag für das Grundstück haben die Investoren noch nicht gestellt. Das bestätigt die Bautzener Stadtverwaltung.

Auch andere Investoren benötigen noch etwas Zeit für ihr Vorhaben. Derzeit untersucht die Stiftung für das sorbische Volk, ob ein Teil des Geländes womöglich als Standort für das Sorbische Institut geeignet ist. Nach Informationen der SZ richtet sich der Blick der Stiftung auf die Alte Posthalterei, die sich in Besitz der Stadt Bautzen befindet. Gerade wird dazu eine Machbarkeitsstudie erstellt. Auf Grundlage dieser Studie soll bei der Stiftungsratssitzung im April schließlich eine Entscheidung fallen. Doch selbst wenn der Stiftungsrat in ein paar Wochen die Alte Posthalterei für geeignet erklärt, kann nicht in diesem Jahr sofort losgebaut werden. „Im Falle einer Entscheidung für das Lauenareal ist frühestens Mitte 2020 mit dem Start der Bauarbeiten zu rechnen“, erklärt Jan Budar, Direktor der Stiftung.

Mehrere Varianten im Gespräch

Bleiben noch die Pläne der Stadt und der kommunalen Bautzener Wohnungsbaugesellschaft (BWB), die ebenfalls Grundstücke auf dem Karree an Lauengraben, Äußerer Lauenstraße und Goschwitzstraße besitzt. Bisher betonte die Verwaltung, dass nur dann Ideen auf dem Areal umgesetzt werden können, wenn auch Fördergelder zur Verfügung stehen. Doch Baubürgermeisterin Juliane Naumann bestätigt auch, dass die Stadt bisher keine Fördermittel für das Lauenareal beantragt hat. Ob das noch in diesem Jahr erfolgt, hänge von einem Stadtratsbeschluss ab. Dieser wird laut der Baubürgermeisterin gerade vorbereitet.

Schon vor einem Jahr hatte Juliane Naumann im Interview mit der SZ erklärt, dass ein komplettes Fördergebiet beantragt werden soll, das noch über das Lauenareal hinausgeht. Denn für Einzelprojekte sei es deutlich schwieriger, Zuschüsse zu bekommen. Ein ähnliches Fördergebiet gibt es in der Stadt bereits an der Straße unterhalb der Ortenburg. Dort kann die Stadt Fördergeld von der Sächsischen Aufbaubank an Hauseigentümer weiterreichen, wenn diese ihre Gebäude sanieren wollen.

Auf die Fördermittelzusage fürs Lauenareal wartet die Bautzener Wohnungsbaugesellschaft. Das teilt Chefin Kirsten Schönherr mit. Vor mehr als einem Jahr hatte die BWB ein Architekturbüro beauftragt, mehrere Varianten für die Entwicklung der städtischen Grundstücke zu skizzieren. Als eine Möglichkeit mit wenig Bebauung schlugen die Experten damals einen Bürgerpark auf den derzeitigen Parkflächen hinter der Posthalterei vor. Ein Brunnen in der Mitte, ein Spielplatz, Sitzgelegenheiten und Stellplätze fürs Parken gehören zu dieser Variante. Auch wäre es möglich, den Posthof mit einer zweigeschossigen Bebauung samt Tiefgarage deutlich umzugestalten. Bei dieser Variante könnte die Alte Posthalterei mit einem Ost- und Westflügel nach hinten heraus erweitert, das Karree mit einem Querflügel geschlossen werden.

Diese Pläne hat die BWB jetzt sowohl der Stadt als auch der Sorbischen Stiftung zur Verfügung gestellt. Nur das Eckgebäude Äußere Lauenstraße/Hillersches Haus würde die Wohnungsbaugesellschaft selbst sanieren – sofern es das von der Stadt avisierte Fördergebiet gibt. „Es wird sicherlich noch drei bis fünf Jahre dauern, bevor mit der Sanierung des Eckgebäudes auf der Basis unserer Entwurfsplanung von 2016 begonnen werden kann“, so Kirsten Schönherr. Schließlich müssten auch nach der Fördermittelzusage alle Verfahren der öffentlichen Ausschreibung eingehalten werden, was wiederum mit längeren Vorlaufzeiten verbunden ist. Zudem plädiert die Chefin der Wohnungsbaugesellschaft dafür, die gesamte Entwicklung des Areals im Auge zu behalten.

