Hoffnung auf faire dauerhafte Chance

Jeder Flüchtling ist anders, hat ein anderes Schicksal, seine eigene Geschichte. Jome Khan Saidi (19) aus Afghanistan kam über den Iran nach Deutschland; hofft auf eine Chance. Kevin Stanulla, Koordinator Asyl des AWO-Kreisverbandes Oberlausitz (links), unterstützt ihn.Foto: Andreas Kirschke

Vier Stunden mündlich und drei Stunden schriftlich dauerten die Abschluss-Prüfungen. Jome Khan Saidi strengte sich für den Deutsch-Kurs „B2“ in der Volkshochschule Bautzen in den vergangenen vier Monaten tüchtig an. „Die Prüfungen waren nicht einfach“, schildert der 19-jährige Afghane im Asylbewerberheim Thomas-Müntzer-Straße in Hoyerswerda. „Du musst flüssig sprechen können. Du musst einen Brief schreiben mit mindestens 150 Wörtern.“ Jome schrieb als Beispiel an einen Sportverein. Im Brief bat er um Informationen über die Angebote. In der mündlichen Prüfung ging es vor allem um korrekte Aussprache. Sogar Dialekte galt es zu unterscheiden: Österreichisch, Schwyzerdütsch und Bayrisch sollte er genau heraushören. Intensiv hatte er sich auf die Prüfungen vorbereitet. In seiner Klasse lernten 23 Flüchtlinge verschiedenster Herkunft: aus Syrien, Iran, Pakistan, Afghanistan, Usbekistan, Tschetschenien und Indien kamen sie. „Wir waren eine gute Klasse. Konflikte gab es nicht. Es hat viel Freude gemacht“, sagt der 19-Jährige.

Lange Odyssee

Eine lange Odyssee liegt hinter ihm. Als er sechs Monate alt war, musste seine Familie aus ihrer Heimat im nordafghanischen Baghlan fliehen. Der Großvater war damals General im staatlichen Polizeidienst. Die Taliban verfolgten ihn. Sie bedrohten die gesamte Familie. Eines Tages nahmen sie Großvater fest. „Nach zehn Tagen schickten sie uns seinen Körper ...“, erzählt Jome. „Wir mussten fliehen. Zuerst nach Pakistan. Dort blieben wir einen Monat. Dann flohen wir weiter in den Iran.“ Jomes Onkel und Tante starben unterwegs an den Folgen der Strapazen. 16 Jahre lebte die Familie im Exil im Iran. Jomes Vater verdiente als Maurer den Lebensunterhalt. Mutter arbeitete immer wieder als Näherin. Jome unterstützte die Eltern. In den drei Monaten Sommerferien arbeitete er bei einem Schuhmacher. Zusätzlich zu seiner Muttersprache Dari lernte er im Iran rasch Farsi. In der Stadt Esfahan und später in der Hauptstadt Teheran lebte die Familie.

„Kein Land wollte uns Flüchtlinge“

„Als Flüchtlinge wurden wir nicht offiziell anerkannt. Wir erhielten keine Ausweise“, schildert der 19-Jährige. „So musste ich immer wieder private Schulen besuchen. Und das war teuer für meine Eltern. Ich konnte nicht aufs staatliche Gymnasium. Ich bekam keine faire Chance auf Bildung.“ Oft war die Stimmung gegenüber den Afghanen feindselig. Die iranische Polizei, so Jomes Erfahrung, missbraucht im Alltag oft ihre Macht gegenüber Ausländern.

2015 floh die Familie durch die Türkei, Griechenland, Mazedonien, Serbien, Kroatien, Slowenien, Österreich bis nach Deutschland. „Kein Land wollte uns Flüchtlinge. Im November 2015 kamen wir nach Chemnitz“, erzählt Jome. „Drei Mal versuchte ich zu fliehen. Ich wollte unbedingt nach Schweden. Denn dort wohnen Freunde von uns.“ Seit Ende 2015 lebt Jome mit seinen Eltern und seinen Geschwistern Zahra (9), Nasim Gol (12) und Majid (17) in Hoyerswerda. Für Jome gilt vorerst eine dreijährige befristete Aufenthaltserlaubnis. Für die Eltern noch nicht. Im Iran lernte Jome bis zur 11. Klasse. Seine Zeugnisse liegen in Dresden dem Landesamt für Schule und Bildung zur Prüfung und Übersetzung vor. Er hofft auf die Anerkennung. Seit einem Jahr wartet er auf den Bescheid. In Bautzen lernt Jome Schritt für Schritt intensiv Deutsch. Nach der „B 2“-Prüfung will er die noch anspruchsvollere „C 1“-Prüfung schaffen. Sein hohes Ziel ist das Abitur. Jura will er später studieren. Als Rechtsanwalt will er eines Tages in Deutschland arbeiten. Ein langer, steiniger Weg liegt vor ihm.

Kontakte zu Einheimischen, so spürt er im Alltag, entstehen vor allem durch Offenheit und Fragen. Dann kommt Hilfsbereitschaft zurück. In Hoyerswerda und Spremberg fand er Freunde. „Jomes Kämpfen um Anerkennung der Dokumente ist kein Einzelfall“, sagt Kevin Stanulla, Koordinator Asyl des AWO-Kreisverbandes Oberlausitz. „Es ist oft ein langes, hartnäckiges Ringen. Dabei geht es nicht nur um den Schulabschluss an sich. Es geht auch um zusätzliche Zeugnisse. Zuerst müssen all diese Dokumente staatlich übersetzt und notariell beglaubigt werden. Manchmal ist das Zeugnis nicht ausreichend, sondern an weitere Abschlüsse geknüpft.“

Zugehörig zum „B 2“-Deutschkurs absolviert Jome den kompletten März über ein Praktikum im Haus 1 und Haus 2 des Asylbewerberheims Hoyerswerda. Dort wird er als Sprachmittler eingesetzt. Im Umgang mit den Behörden soll er um Informationen bitten. Begleiten soll er Asylsuchende bei Arztbesuchen und anderen Terminen. „Mein afghanischer Freund Esmat sagt: «Wenn du wirklich gut Deutsch sprechen willst, dann musst du mit Leuten zu den Behörden gehen und beim Übersetzen helfen»“, unterstreicht Jome.

Menschen mit Willen und Fähigkeit

Schwierig ist die Lebenslage für seine Eltern: Jomes Vater würde gern arbeiten. Doch wegen fehlender Aufenthaltserlaubnis darf er das nicht. „Das ist der falsche Weg“, findet Kevin Stanulla. „Denn was hat der Aufenthaltsstatus mit der Arbeitserlaubnis zu tun? Diese Frage müssen wir kritisch stellen.“ Aus dem Alltag erzählt er von einer jungen Tschetschenin. In ihrer Heimat war sie früher Deutsch-Lehrerin. Doch in Deutschland hatte sie keine Bleibe-Perspektive. „Sie muss trotz Gefahr durch Verfolgung und Bürgerkrieg wieder zurück nach Tschetschenien“, sagt Kevin Stanulla. „Dort kann sie jetzt bei der deutschen Botschaft ein Arbeitsvisum beantragen. Mit etwas Glück kann sie wieder hierherkommen und künftig Flüchtlinge im Fach «Deutsch als Zweitsprache» unterrichten.“ Kevin Stanulla erzählt auch von einem Iraner. Zu Hause war er früher Schweißer. Doch seine Dokumente und sein Schweißerpass wurden in Deutschland nicht anerkannt. „So musste er ausreisen. So geht uns wieder ein Mensch mit gutem Willen, mit Wissen und mit Fähigkeiten verloren“, ärgert sich der Koordinator.

Verbindliche Regelungen gefordert

Von der neuen Bundesregierung wünscht er sich klare verbindliche Regeln und Fristen. Sie sollten jene Flüchtlinge unterstützen, die sich integrieren WOLLEN. Sie sollten jene Flüchtlinge unterstützen, die mit ihrem Fachwissen und ihrer menschlichen Reife das Land bereichern können. „Jeder Flüchtling ist anders. Jeder hat ein anderes Schicksal. Jeder hat seine Geschichte. Jeder Einzelfall ist anders. Und jeder hat andere Gründe, warum er hier ist“, sagt der Koordinator nachdenklich. Er will Jome mit dem Praktikum im März unterstützen. Er will ihm so gut wie möglich Sprachpraxis ermöglichen. Viele Bereiche im Asylbewerberheim soll der 19-Jährige kennenlernen. Vor allem soll er ermutigt werden, weiter intensiv Deutsch zu lernen. „Jome hat eine faire Chance verdient“, unterstreicht Kevin Stanulla.

